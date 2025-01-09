黃豪平曝「蕁麻疹怪症」纏身！白家綺突送神秘禮催生

〔記者林欣穎／台北報導〕民視《醫學大聯盟》昨（8）日錄影，主持人白家綺與民視團隊祕密替黃豪平慶生，讓黃豪平瞬間愣傻在原地直呼太驚喜了，白家綺提到自從黃豪平參加《醫學大聯盟》運勢更旺更開，活動尾牙接到手軟，身為醫學節目主持人，一定要關心身體，由民視綜藝中心詹嘉文副理代表，送上「奢華版喉糖項鍊」，一起關心豪平的喉嚨健康，超巨大喉糖項鍊讓黃豪平笑說：「目前我真的超需要，但這超大一串我可以吃到退休了」。

白家綺（右）替黃豪平慶生。（民視提供）

貼心的白家綺除了推出大型蛋糕，還送上她神祕貼心小禮物，親手包裝要豪平現場拆開，黃豪平一臉期待的表情說：「到底是什麼啦！神神祕祕的」一打開是一個豪華版的針線盒，白家綺說：「看到你主持跨年跳16蹲，褲子就破了一個大洞，有這個你就毫無後顧之憂，在後台可以自己縫，之後要跳32蹲、64蹲都不怕了」，黃豪平笑說當時腳夾得超緊，很怕一個動作整個後面光光的被看到。

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人來瘋的黃豪平居然直接拿著針線包並戴著「奢華版喉糖項練」跳起16蹲，讓全場歡呼掌聲連連，最後黃豪平氣喘吁吁感謝起節目與白家綺，每次錄影都可以歡笑聲連連，最後提到生日願望第一個希望《醫學大聯盟》幕前幕後都身體健康，第二個願望他期許自己跟家人身體健康，因為去年一年他身體真的找麻煩，蕁麻疹怪症狀什麼都來，好險在節目上有專業的醫師、專家有正確的醫學新知，都可以讓他緩解身體的不舒服。

最後一個願望他閉眼許願要放在心中，長達20秒的靜默讓白家綺問：「是我們大家知道的那一個願望嗎？跟誰有關嗎？」全場發出驚嘆聲音，黃豪平則笑問「你們怎麼這麼聰明」，他巧妙說是希望房貸快還清啦！沒想到白家綺補槍一句：「豪平生日快樂，祝你早生貴子喔」，讓全場笑翻。

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