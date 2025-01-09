劉亦菲同框安海瑟薇遭酸「臉大一圈」 老氣髮型網嚇：大媽都不用

劉亦菲日前現身珠寶品牌活動，古典造型遭嫌棄太老氣。（翻攝自微博）

馮亦寧／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕37歲中國女星劉亦菲出道多年，憑藉盛世美顏及清新氣質獲封「神仙姐姐」稱號，因此有關她的外貌一直是討論焦點。昨（8）參加珠寶品牌活動，一身典雅造型同框好萊塢女星安海瑟薇，但髮型卻被網友嫌棄「太老氣」。

劉亦菲（右）同框安海瑟薇（左）。（翻攝自微博）

劉亦菲昨日現身上海的時尚珠寶活動，與42歲好萊塢女星安海瑟薇同框比美，可見劉亦菲身穿一襲中國風長裙，平口設計露出大片雪白肌膚，將一頭長髮盤起，性感鎖骨及香肩一覽無遺，精緻妝容再加上珠寶點綴，整個人顯得貴氣高雅。

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兩位女神合體的養眼畫面曝光後，劉亦菲的古典造型卻引起網友正反兩極評價，不少人誇讚劉亦菲的狀態極佳，「她真的超適合編髮盤，美死我了」、「長得越好看盤髮就越美」，但也有人認為髮型過於老氣，「在安海瑟薇旁邊劉亦菲的臉竟然大一圈」、「能不能讓神仙姐姐換個其他髮型」、「大媽都不會用這種髮型」。

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