徐懷鈺隔17年發片！自爆「沒發言權」揭圈內秘事

徐懷鈺上節目宣傳新專輯。（民視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕阿甘、小鹿主持民視《娛樂超skr》邀請到天后徐懷鈺宣傳新專輯，主持人看到本尊一出現，激動跪下大喊「天后駕到」讓徐懷鈺嚇得直喊別這樣也跟著跪下，被問到相隔17年才出專輯，聽說她累積的能量爆炸？徐懷鈺說當然，而且她還提到她應該是全球隔最久沒有發唱片的歌手，語出驚人的說這樣說一定有網友罵她，但聽完她的專輯就會閉嘴了。

徐懷鈺說這次專輯宣傳真的滿滿滿，還有到民視除夕特別節目《民視第一發發發》演唱，希望大家一定要準時收看。提到「年紀小」時期當歌手，徐懷鈺自爆是沒有發言權的，完全不能做自己，現在這一張專輯讓徐懷鈺大喊「我管很多」比公司主管還多，這張專輯除了跟很多知名音樂人合作，徐懷鈺不僅親自參與收歌、製作，連新歌創作都一把抓。

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徐懷鈺上節目宣傳新專輯。（民視提供）

被問到與這麼多知名製作人會不會有壓力？徐懷鈺卻是說真的還好，覺得現在難的是跟年輕人相處，因為他們常會要適應對方，或者年輕的小朋友會嘗試去改變她，她更直接地說：「我經紀人24歲，其實我都可以生出他了」，爆笑發言讓全場笑瘋。

主持人阿甘問起殘酷二選一，要徐懷鈺做出選擇，快歌或慢歌選項，出乎意料她是喜歡快歌，再來被問到《有怪獸》跟《妙妙妙》，會選哪一個？她突然說我沒有《有怪獸》這首歌，其實這首歌是《怪獸》，20幾年大家都叫錯，還突然唱起「倒數三秒」經典旋律，主持人小鹿更是說這首歌是很多人從小聽到大的青春回憶

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