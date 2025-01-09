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浪花男子首次韓國接機暴動！被粉絲包圍保鑣狂喊：太危險了

浪花男子一出關就被粉絲包圍，只看得到道枝駿佑一顆頭。（翻攝自wowKorea FAN YouTube）浪花男子一出關就被粉絲包圍，只看得到道枝駿佑一顆頭。（翻攝自wowKorea FAN YouTube）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本星達拓團體「浪花男子」結束在台灣兩天小巨蛋演唱會後，亞巡下一站前往韓國首爾，今天（9日）抵達金浦機場掀起數百人暴動，7名成員被粉絲團團包圍，保鑣人數明顯不足，似乎是低估他們的人氣。

浪花男子大橋和也牽著高橋和也衝出人群。（翻攝自wowKorea FAN YouTube）浪花男子大橋和也牽著高橋和也衝出人群。（翻攝自wowKorea FAN YouTube）

浪花男子高橋和也與高橋恭平走過頭，又調頭進人群，保鑣為他們開路。（翻攝自wowKorea FAN YouTube）浪花男子高橋和也與高橋恭平走過頭，又調頭進人群，保鑣為他們開路。（翻攝自wowKorea FAN YouTube）

浪花男子展開亞洲巡迴，將在首爾開唱，成員道枝駿佑近年在韓國累積高人氣，其主演的電影《即使，這份戀情今晚會從世上消失》在韓國票房開紅盤，他也親自前往韓國謝票宣傳，之後也與SEVENTEEN的淨漢有互動，受到韓國粉絲關注。

每次道枝駿佑到韓國，機場幾乎都塞滿粉絲，此次浪花男子整團現身，不意外有此光景，昨天就有粉絲在機場等候，也有粉絲舉牌寫著「我是台灣大橋粉絲」。今天浪花男子上午現身金浦機場，一瞬間現場粉絲全部湧上，數量單薄的保鑣以及日方工作人員明顯無法招架，現場保鑣數度大喊「夠了、夠了」、「不要推擠」、「請讓開、請借過」、「這樣很危險」。

粉絲一瞬間把浪花男子團團包圍。（翻攝自BIMONG YouTube）粉絲一瞬間把浪花男子團團包圍。（翻攝自BIMONG YouTube）

大橋和也、高橋恭平周遭未見保鑣。（翻攝自BIMONG YouTube）大橋和也、高橋恭平周遭未見保鑣。（翻攝自BIMONG YouTube）

最慘的應該是隊長大橋和也、高橋恭平，兩人從出來就被粉絲人流推著跑，最後還是大橋和也攙扶高橋恭平擠出人群，卻發現走過頭了，只好調頭，而大橋和也也用韓文說「沒關係、沒關係」，在這樣的情況下仍保持穩定的情緒。由於日本接機文化並不盛行，想必第二次公開出國的浪花男子也體會到平時韓星的接機盛況。

浪花男子去年11月來台，在松山機場接機並開放攝影。（記者潘少棠攝）浪花男子去年11月來台，在松山機場接機並開放攝影。（記者潘少棠攝）

不過日本粉絲倒是相當心疼，「好好戒備啊！」、「如果他們受傷了怎麼辦」、「跟台灣的接機不太一樣」、「韓國的警備史上最糟」、「太恐怖了，請平平安安的回來」。

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