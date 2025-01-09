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娛樂 最新消息

陳文茜回來了！罹癌暫別「19年主持台」 忍病痛歸隊親揭下一步

〔記者邱奕欽／台北報導〕資深媒體人陳文茜2019年確診肺腺癌後，近期再爆罹患黑色素癌第4期，並且已擴散到部分器官，為了展開治療不得不放下最愛的主持工作，因此於去年底對外宣布將暫時告別主持19年《文茜的世界周報》。沒想到，陳文茜今（9日）深夜宣布決定提早回主持台，而針對未來病情所需要的治療，她也鬆口親揭下一步，消息曝光令許多忠實粉絲都驚訝不已。

陳文茜宣告提早返回主持台。（翻攝自臉書）陳文茜宣告提早返回主持台。（翻攝自臉書）

陳文茜主持《文茜的世界周報》19年又4個月以來僅請過4次假，為了治病她必須打破這項記錄，去年12月29日宣布將暫時告別逾19年的主持台，隔日下午更開始第一次以點滴進行免疫治療，她形容此次疾病好似一場疾風怒濤之雨，「我已經無能靠意志力對抗它，病程的發展也比醫師想像的快。」除了向不離不棄的觀眾致謝，她也誓言「我希望，也相信我會回來！」

沒想到，陳文茜今深夜公開宣布決定提早回《文茜的世界周報》的主持台，她剖白心跡道：「我知道我們都跨不過某些命定的結局，可是我想用力跑，跑過這一次的悲劇。」為轉移治療疾病身體疼痛的注意力，因此才做出此決定。針對病情，陳文茜則表示未來免疫治療住院時，會向節目惠請病假，而下次治療在一月20日將由葉佳蓉代班主持。

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