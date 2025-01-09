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娛樂 最新消息

（獨家）華納音樂人搶搭時光機！ 驚見師大附中女高中生和英國劍橋高材生

〔記者胡如虹／台北報導〕華納版權作者聚會驚見時光機，多位知名創作人都搶搭時光機回到校園，周杰倫演唱會音樂總監黃雨勳回春成了帥氣高中生，夾子電動大樂隊主唱小應變身師大附中女高中生，新加坡創作歌手葉良俊則戴上英國劍橋大學的領帶，一展劍橋高材生的文藝帥氣。

周杰倫演唱會音樂總監黃雨勳回春成了帥氣高中生。（記者胡如虹攝）周杰倫演唱會音樂總監黃雨勳回春成了帥氣高中生。（記者胡如虹攝）

為了讓音樂人相互認識，並有更多的交流，華納版權特別邀詞曲作者歡聚一堂，今年特別訂了學院風的主題，讓難得聚在一起的創作人發揮創意，重溫校園學院風。

夾子電動大樂隊主唱小應雖然在去年宣布從演藝圈登出，轉做其他行業，但一日演員，終身都有戲癮，昨晚他特別向師大附中學姐借了高中制服，頭髮上還夾上可愛的髮夾，變妝可愛女高中生出席華納版權作者聚會，驚艷全場，版權公司的同事都爭相與他合照，讓他過足戲癮。

夾子電動大樂隊主唱小應變身師大附中女高中生，自己都忍不住笑場。（記者胡如虹攝）夾子電動大樂隊主唱小應變身師大附中女高中生，自己都忍不住笑場。（記者胡如虹攝）

小應特別向學姐借師大附中女高中生制服過戲癮。（記者胡如虹攝）小應特別向學姐借師大附中女高中生制服過戲癮。（記者胡如虹攝）

畢業於英國劍橋大學法律研究所的新加坡創作才子葉良俊，專程來台參加華納版權作者聚會，則特別帶了他就讀英國劍橋大學時戴的領帶，還有劍橋大學獨特風格的條紋西裝外套，充滿英倫風的出席版權公司聚會，和穿著學院風背心的周杰倫世界巡迴演唱會音樂總監黃雨勳，同時展現濃濃的文藝氣質。

新加坡音樂才子葉良俊特別穿戴英國劍橋大學的領帶和條紋外套，一展劍橋高材生的文藝帥氣（記者胡如虹攝）新加坡音樂才子葉良俊特別穿戴英國劍橋大學的領帶和條紋外套，一展劍橋高材生的文藝帥氣（記者胡如虹攝）

Toro穿棒球服展現帥氣學院風。（記者胡如虹攝）Toro穿棒球服展現帥氣學院風。（記者胡如虹攝）

而Energy的團員TORO昨晚也以本名郭葦昀出席華納版權作者聚會，他特別選穿了高中棒球外套，就算走學院風，也不失最殺唱跳男團的動感形象。

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