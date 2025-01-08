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娛樂 最新消息

「關西潮流樂團」主唱想來台灣定居！寶島拍MV結緣

luv由Sho（左起，鼓）、Rosa（鍵盤）、Hiyn（主唱吉他）、Zum（貝斯）、Ofeen（DJ）組成。（華納音樂國際部JPOP提供）luv由Sho（左起，鼓）、Rosa（鍵盤）、Hiyn（主唱吉他）、Zum（貝斯）、Ofeen（DJ）組成。（華納音樂國際部JPOP提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕由5位日本大學生組成的「關西潮流青春樂團」luv上週在台北舉辦首場海外演唱會，主唱Hiyn面對滿場台灣樂迷，難掩興奮之情，直呼大家太溫柔了，更笑稱想搬來台灣定居！

luv自2023年6月起，以關西為據點展開活動，由Rosa（鍵盤手）、Zum（貝斯手）、Hiyn（主唱/吉他手）、Sho（鼓手）、Ofeen（DJ）組成；他們憑藉歌曲《Fuwa Fuwa》打開亞洲知名度，加上《好人紀行》MV在台拍攝結下深厚情緣。

這次全員到齊的海外首演，不僅帶來招牌《Fuwa Fuwa》和《好人紀行》等人氣歌曲，更特別翻唱城市流行（City Pop）女神竹內瑪莉亞的經典神曲《Plastic Love》，點燃全場氣氛。

luv首次來台開唱，與台灣粉絲結下深厚情緣。（華納音樂國際部JPOP提供）luv首次來台開唱，與台灣粉絲結下深厚情緣。（華納音樂國際部JPOP提供）

由於團員們返日後緊接著參加校內考試，主辦華納音樂貼心準備印有「中」、「發」字樣的麻將造型餅乾，預祝考試順利全過關。另外日籍藝人麻由（Mayu）特地帶領成員體驗正宗麻辣火鍋，讓5位團員留下深刻又溫暖的回憶。

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