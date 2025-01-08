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娛樂 最新消息

《單身即地獄4》7位出演者IG曝！PD曝全新約會方式

韓海（左起）、「DEX」金珍映、洪真慶、李多熙、圭賢出席《單身即地獄4》記者會。（翻攝自Netflix IG）韓海（左起）、「DEX」金珍映、洪真慶、李多熙、圭賢出席《單身即地獄4》記者會。（翻攝自Netflix IG）

〔記者鍾志均／綜合報導〕火辣韓綜《單身即地獄4》反映新一代年輕人的戀愛方式，今（8）在首爾宣傳，PD金貞賢掛保證，本季同時抓住趣味感和心動指數，特別是全新的出演者們很有魅力，會讓觀眾耳目一新。

《單身即地獄》系列捧紅不少男女明星，包括首季的宋智雅、「DEX」金珍映、申瑟琪，到第三季的「海王」李官熙與尹廈情等人，本季開播前，7位男女出演者的IG全被挖出，熱度逐漸攀升。

DEX身兼主持人，對第四季參與的「陸俊書」表達期待，兩人早在特種兵時期就認識，DEX透露當時他已經很出名，相信這季也能感受到他的魅力。

洪真慶提到第四季推出感想，表示節目在海外受到許多觀眾喜愛，這一季相信會成為戀愛經典，「看到出演者為了得到觀眾喜愛而努力，讓我也開始反省自己。」

「顏值擔當」的李多熙以俐落短髮現身，她分享每次看到令人驚訝的出演者都會讚嘆不已，透露這季選角同樣讓人吃驚，「很高興能拍到第四季，和其他MC們也變得更親近」，還說希望這系列至少能推出到第十季！

朴秀智PD透露，本季增加Double Date（兩對情侶約會）的新鮮要素，另外在天堂島的風景也會令人難忘；《單身即地獄4》14日在Netflix上架。

《單身即地獄4》成員IG：

배지연：IG：@bxxyon

陸俊書육준서：IG：@6dory

金敏雪김민설：IG：@kimminseoll

張泰旿장태오：IG：@tachyonproject

李時安이시안：IG：@youseeany

金泰煥김태환：IG：@keemtehwan

정유진：IG：@youjini1225

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