台灣演員演日劇！奈緒相約寶島見 許莉廷、喬湲媛喊當嚮導

許莉廷（左）與奈緒在拍攝《東京沙拉碗》的空檔，還一起喝咖啡合影。（經紀人提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕近年跨國合作越來越頻繁，台灣演員張翰、許莉廷及喬湲媛參與日劇《東京沙拉碗》的演出，奈緒稱跟兩位女星學了很多中文，還相約要在台灣見。喬湲媛接受本報訪問，大讚奈緒人太好，共通點則是都喜歡韓劇與歐巴，現場除了用中英日文聊天之外，還會用韓文交流。「柯震東師妹」許莉廷則分享，兩人要當奈緒的嚮導，「我們分配好基隆九份台北宜蘭我負責，台中台南高雄交給湲媛！」

《東京沙拉碗》奈緒一頭綠色頭髮現身，她不分國籍，對需要幫助的人一視同仁。（friDay影音提供）

由日本女星奈緒、演技派男星松田龍平共同演出的冬季檔最新日劇《東京沙拉碗》，今天（8日）於friDay影音上架，劇中傳達了尊重多元文化的理念，奈緒更以一頭綠色頭髮現身，她不分國籍，對需要幫助的人一視同仁。奈緒表示新聞報導中常看到外國人在日本生活的消息，但我們接收到的往往只是片段資訊，這些報導背後的故事，以及作為個體的真實面貌，往往難以被窺見。她強調：「單憑有限的資訊下判斷，很容易產生偏見，而這是非常可怕的事。我平時就很注意不以偏頗的視角看待事物，因此能與這部作品相遇，讓我非常開心。」

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松田龍平（左）、奈緒合作《東京沙拉碗》，同場飆戲。（friDay影音提供）

出生於多元文化交融氛圍的福岡，讓奈緒從小就習慣和不同國家的人互動。此外，她到東京打拚前曾住在千葉的Share House，與來自亞洲甚至歐洲等地的室友跨越國界交流，「這樣的經歷讓我對異國文化的接觸變得非常自然，現在的我並不覺得這是什麼特別的事情。」

而《東京沙拉碗》找來許莉廷、喬湲媛等台灣演員參與演出，許莉廷、喬湲媛都是第一次到海外演出，奈緒從她們那裡學了一些中文，還描述彼此用日文、英文及中文混雜交流的情景，奈緒笑說：「這樣的溝通方式很有趣」，更約定拍攝結束後要到台灣再聚，而為了能更順暢地聊天，還認真討論要學哪種語言，「最後決定一起學英文！」許莉廷分享，她與湲媛會不小心講台語，奈緒聽到後竟然也跟著學了。

喬湲媛第一次出國拍攝，就獻給了日劇《東京沙拉碗》，直呼是非常難忘的回憶。（friDay影音提供）

喬湲媛稱這是一個很棒的旅程，並透露奈緒人太好，「跟我們私下吃完飯，怕我們迷路，竟然還親自陪我們搭計程車送我們回到飯店，此次是我第一次出國拍攝的經驗，對我來說是一段非常難忘的回憶，也是一個得來不易的機會！」

許莉廷則特別感謝松田龍平前輩以及奈緒姐姐，語言不通卻能知道對方心意，令她印象深刻則是奈緒問她來到東京想去哪？「我說很想去按摩，她二話不說訂好按摩室，我心想怎麼會有這麼親切的女主角！本來在東京拍攝的緊張壓力，都被溫暖的奈緒瓦解了。」

奈緒在《東京沙拉碗》中以破格綠髮造型演出。（friDay影音提供）

《東京沙拉碗》講述警視廳的中國語通譯員有木野了（松田龍平 飾），意外遇見正在新宿街頭吃蠍子的綠髮女子鴻田麻里（奈緒 飾），且後者竟是國際刑警。雖然兩人個性截然不同，鴻田熱衷接觸人群，有木野則習慣保持距離，但隨著他們共同追查失蹤觀光客、跨國走私案，並在調查期間分享各國美食，進而成為默契十足的夥伴。而在調查一個針對非法滯留者的組織時，揭開了埋藏多年的黑暗秘密，也讓鴻田逐漸了解有木野的悲傷過去。是一部充滿懸疑、情感與美食的跨文化刑偵故事。

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