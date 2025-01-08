李明川「交往6年床事做半套」 為愛瘋狂交往期間憂鬱症發作

李明川席單曲《不可思議愛上你》聯名茶敘，康茵茵、夏語心驚喜捧場。（記者潘少棠攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕李明川去年底推出第三首個人單曲，復刻「化學猴子」樂團的《不可思議愛上你》，成為耶誕跨年熱曲。他今（8日）出席單曲聯名茶敘，主持搭檔康茵茵、夏語心驚喜獻花捧場。李明川回想30年來最瘋狂的戀愛經驗，現場自招是馬子狗司機。

李明川透露30年前曾為愛飛奔，首次開車直駕到桃園機場接機，笑稱當時急著拿到「愛情護照」為愛往前飛，開車技術不熟捻的他為掌握平衡，以騎摩托車握龍頭方式掌握方向盤，他自豪技術超好：「我個人喜歡接送，這是我最喜歡、最能做的談戀愛的事。」

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李明川浪漫方式驚人，沒開過車就為了愛人上路去接機。（記者潘少棠攝）

而近來歌手邱軍駕車涉酒駕撞死計程車司機，李明川聽聞強調，「不可以喝酒才開車。」提到自己住山上都乖乖叫代駕，有次司機送他返家後竟要花一小時徒步下山，讓他於心不忍，加錢替對方叫計程車，現場玩笑說直接邀請司機回家睡，他驚呼：「有需要這麼容易動感情嗎？」

不過李明川也提到那段戀情愛得辛苦，他意有所指地說，「6年來清清白白」，一陣追問才鬆口6年來床事都做半套，當時另一半總要求燈光美、氣氛佳，「喬好我都累了，老實講我當時太喜歡她了，他說什麼都好，滿PUA的。」他坦言人生第一次憂鬱症發作正是交往期間，當時對工作、愛情的前程都感到迷茫，讓他一度立下誓言，「當時我就立下用力工作到30歲，30到35歲想做就做，35歲不做了，40歲找完美方式結束這一切。」更寫下文字準備向家人朋友告別。

李明川透露和前任交往6年愛得辛苦，在交往期間憂鬱症發作。（記者潘少棠攝）

後來他因工作上感受到大家的支持與喜愛，慢慢地萌念重生，在40歲加盟伊林時，提到了自己迎來一歲生日，而重生至今也過了10年了，「我好像不應該辜負大家的愛，談戀愛對方對我好不想辜負他，過程常常不知道自己是誰，順著對方給我的愛，現在也在學怎麼愛自己。」他表示大家總說相愛容易相處難，他卻反之相處容易相愛難。

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