備戰《拳上》打蘿拉？蔡阿嘎變瘦被笑「不同量級」：我跑給她追

蔡阿嘎、二伯。（記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕百萬YouTuber蔡阿嘎今年7月發現前資深員工蘿拉以AB合約，從廠商與公司間不法獲利逾千萬，日前蘿拉發文反咬蔡阿嘎逃漏稅，蔡阿嘎則硬氣表示要提告，並說要約蘿拉打《拳上》，今（8）日蔡阿嘎與老婆「二伯」出席速食品牌聯名活動，被未及有沒有在備戰？蔡阿嘎露出尬笑，二伯則笑稱是不同量級。

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蔡阿嘎曾在影片中喊話蘿拉「敢不敢來拳上啦！我打輸妳，不用還錢啦」，這次露面瘦了一些，但他也說只是維持，事件後沒有瘦太多，不過有不少網友不看好蔡阿嘎，今聽聞蔡阿嘎還跳腳表示「誰？誰不看好我！」還幽默表示戰略就是要跑給蘿拉追。

蔡阿嘎、二伯。（記者陳奕全攝）

蔡阿嘎目前與蘿拉糾紛已在官司階段，後續在法庭相見因為有律師在場，雙方沒有多說，也預告後續還會在頻道上架蘿拉內幕相關影片。

蔡阿嘎、二伯。（記者陳奕全攝）

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