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艾瑞絲宣布隆乳「B升級D罩杯」 順便縮乳頭：真的很痛

艾瑞斯曾是「反骨男孩」的成員。（翻攝自艾瑞斯IG）艾瑞斯曾是「反骨男孩」的成員。（翻攝自艾瑞斯IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「Aries」艾瑞絲擁有甜美長相及火辣身材，過去靠著試教高中生英文的影片爆紅，轉型成為YouTuber後，成為「反骨男孩」的團員之一。近日她發文透露自己去隆乳，從B罩杯正式升級成D罩杯。

艾瑞絲6日分享自己去隆乳，除了疼痛難耐之外，日常生活也有許多不便的地方，「隆乳還是能自己洗澡，洗下半身就好（上半身有傷口不建議碰水），但我發現我沒辦法曬衣服！太高了！我根本無法，有沒有推薦的電動曬衣架，能調上下的，有烘乾功能的更好」。

艾瑞斯分享自己去隆乳。（翻攝自Threads）艾瑞斯分享自己去隆乳。（翻攝自Threads）

貼文一出，立即吸引網友瘋狂留言詢問，艾瑞絲則表示有錄影全程紀錄，之後會統一回答問題，並分享她採用的是「魔滴2代」增加285cc「從B變D」，還順便做縮乳頭手術，「不能吃海鮮、鴨、芒果等引起過敏反應的食物。」，透露術後修復期3週，束帶要穿3個月，直呼：「我敬佩所有隆乳過的女子，這真的很痛。」

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