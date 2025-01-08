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遭諷月領101百萬薪「做小網紅」 賈永婕揭實際薪資反擊

〔記者林欣穎／台北報導〕賈永婕9月接任台北101董事長後備受關注，賈永婕今（8）日發文提到，自己上任後每一天都很高潮迭起，而有人質疑她每月月薪上百萬卻做「小網紅」做的事情，她也公開自己的薪資細節。

賈永婕。（資料照，記者胡舜翔攝）賈永婕。（資料照，記者胡舜翔攝）

賈永婕稱號不停改變，從藝人到0分董事長到台灣之光，再到小網紅董事長，「我的101董事長每一天怎麼都這麼高潮迭起，好有趣喔！」而面對網友質疑，她則表示誤會大了，「啊哈哈哈想太多囉！怎麼可能有這麼多薪水（雖然我希望是真的），按規定我的薪水不得超過中華民國部長級。我的薪水有公股董事長固定的上限，沒辦法參與績效獎金與年終。」而透過網頁查詢我國部長薪資約是8萬多塊，也意謂賈永婕101董事長薪水連十萬都沒有。

賈永婕表示，「關於這一點我已經被好多朋友笑有夠傻不會算，尤其是我的經紀人一度氣到不想理我。當101董事長對我而言就是人生拼一個活得精彩，有成就感。啊就真的很好玩，有挑戰又有歷練！我真的很勇敢。」

她也說自己挺喜歡小網紅董事長這個稱號，「職業本來就不應該分大小，但是小網紅聽起來確實很年輕，我愛！但是我不懂到底大家對於董事長的期許是有多麼的正經八百？官模官樣呢？」

至於要如何面對這麼多不實惡意的言論？她謝謝爸爸對她的教導，「從小爸爸就告訴我，做人絕對不要口出惡言，因為那代表了你的內心世界」、「我不能夠期望別人，只能期許自己一定要謹言慎行，並且我也會嚴加管教我的下一代。」

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