家家生日宣布喜訊！臉頰噴血留疤秘密揭曉

〔記者陳慧玲／台北報導〕被封為「靈魂歌姬」的美聲歌手家家今（8日）過42歲生日，最開心的是，生日前夕錄音殺青，相隔6年之後，終於要在今年上半年推出暌違許久的新專輯，她也許下生日願望：「大家平安健康最重要！」

家家不介意右臉頰上留疤，覺得那就是自己的故事。（相信音樂提供）

家家完成新歌錄音，工作人員為她準備一個驚喜的生日蛋糕並送上祝福，她驚訝又感動，帶著些許不好意思的笑容說：「讓大家等這麼久真是不好意思，這張專輯對我來說是重生的開始，謝謝同事們一直以來對我的照顧，我的生日禮物就是大家好好休息。」

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提到生日，家家坦言近年來不怎麼過生日，「每到這時候，才發現時間過得這麼快，其實自從媽媽不在之後，生日的感覺就變了，內心多了一份感傷。」

家家錄音殺青，工作人員為她準備生日蛋糕獻上祝福。（相信音樂提供）

家家去年推出單曲《身體會記得》時，曾向網友募集身上疤痕背後的故事，她自己右臉頰上方有疤痕，她也透露留疤原因：「5歲的時候，我在院子裡的搬運車上面蹦蹦跳跳，結果大摔倒跌下來，臉上受傷噴血，當時大過年的，我們全家人都嚇到，趕快送我去醫院。」她沒有考慮靠醫美去除疤痕，並談到：「有疤痕只是看起來不完美，但是讓你很特別，讓你跟別人不一樣，又一樣漂亮！」

雖然久未推出新專輯，但家家的經典歌曲《家家酒》、《命運》在YouTube上分別獲得了近7800萬和6800萬次的觀看次數，兩首歌的累積點擊次數已突破1億次，也是她受邀尾牙表演時的必唱曲。

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