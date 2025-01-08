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娛樂 電視

《九重紫》男神脫衣被喊本名！孟子義：我沒這麼溫柔叫過他

〔記者蕭方綺／台北報導〕孟子義和李昀銳領銜主演《九重紫》，戲劇相關的微博話題播放量也突破17.4億大關，兩人天衣無縫的CP感，也讓不少劇迷追劇追到欲罷不能，李昀銳也在訪問中曾提到孟子義和劇中角色「竇昭」最大相像之處是「貌美」，再來就是「很聰明、小太陽，她真的很溫暖」。

孟子義（右）和李昀銳在《九重紫》劇中有多場吻戲。（愛爾達電視提供）孟子義（右）和李昀銳在《九重紫》劇中有多場吻戲。（愛爾達電視提供）

既然說到聰明的部分，不少眼尖網友也發現孟子義好像都在演聰明的角色，她就開玩笑說：「肯定是聰明人才能演聰明人喔！比起竇昭肯定是我比較聰明啊，我如果不聰明，我怎麼能演繹出來她的聰明呢。」一旁的李昀銳聽完則一連三句「沒毛病、確實如此、一針見血」，寵溺認同對方的發言。

孟子義和李昀銳不管在戲內還是戲外互動都非常甜蜜，他們曾在訪問中透露日常都會稱呼對方「孟姐」和「小林（李昀銳的外號）」，孟子義還加碼爆料：「有次在拍攝中我不小心喊了他『小林』，那時候他真的快嚇死了，我自己也嚇死了。因為我平常叫他的聲音，跟我用『竇昭』發出來的聲線是不一樣，竇昭比較溫婉。」李昀銳聽完則點頭附和：「而且那場戲我正在脫衣服，她突然一叫我本名，真的給我嚇壞了！」

孟子義（左）和李昀銳在《九重紫》天衣無縫的CP感，讓不少劇迷追劇追到欲罷不能。（愛爾達電視提供）孟子義（左）和李昀銳在《九重紫》天衣無縫的CP感，讓不少劇迷追劇追到欲罷不能。（愛爾達電視提供）

除了拍戲時不小心叫錯名字外，孟子義也說自己吻戲經驗比較少，之前的作品大多都只需要親一下臉頰的純愛戲，就算要親嘴也只是稍微碰一下嘴唇而已，所以在《九重紫》中有一場吻戲要拍攝前，導演的老婆還特別找了800個影片給他們參考、甚至還說：「你們倆沒事就私下練練！」至於是否真的有練習嗎？他們則異口同聲說「當然沒有！」

不僅如此，李昀銳還趁機再曝光拍戲花絮，他笑說：「好像是我們兩個人第一次在家裡拍吻戲，因為導演就透過對講機說對我們下指令『好！親！嘴動！嘴動！頭！搖！翻面！好！翻面！成功啦！』那次真的深深地傷害了我的心靈！」超直率的發言讓粉絲直呼「小林同學不藏私」、「這種事情請多說一點！」、「小林和孟姐快三搭吧！」《九重紫》自1月9日起，週一至週五晚間7點，於愛爾達綜合台播出。

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