看不下去！邱軍撞死運將「噤聲消極」中國網民譙爆：無憐憫心

邱軍肇逃後仍若無其事演出，讓中國網民也看不下去。（本報資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕排灣族歌手邱軍自選秀節目出道，更唱紅電視劇插曲〈運轉人生〉，沒想到去年底撞上路旁的2名排班計程車司機後卻肇事逃逸，其中一名司機在搶救7日後撒手人寰，不過他若無其事一連唱了3場跨年，令外界相當氣憤卻依舊噤聲。如今，邱軍撞死運將的消息竄上微博熱搜榜，連中國網友也痛批：「豪無憐憫之心！」

邱軍出道不久便氣勢如虹，受到唱片公司器重發行專輯，更唱紅台劇《華麗計程車》中插曲〈運轉人生〉，沒想到他去年12月27日在基隆市信一路駕車撞上2名正在排班的計程車司機後肇事逃逸，其中48歲李姓司機在搶救7天後仍不幸身亡。警方調查發現，邱軍涉嫌酒駕肇逃，卻在29日才到案說明，但否認撞人辯稱是「撞到石墩」。

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不過，邱軍在肇事後仍若無其事，甚至在去年12月31日照常唱了3場跨年演出，事後還大言不慚在社群發文：「2024最後一天，謝謝陪我一起跨年，跑了3場演出，謝謝你們陪我度過2024，2025讓我們一起變得更好！」一席話令許多台灣網友氣憤難平，多把怒火更燒到跨年活動的主辦單位。

此外，「台灣歌手撞人致死第2天仍參加演唱會」話題更竄上微博熱搜榜，今（7日）上午11時07分更直接衝上第一名，直至下午5時仍在第三名居高不下，而邱軍在肇事後事不關己的消極態度，就連中國網友也看不下去，紛紛痛批：「這樣的歌手還能來跨年演唱會？」、「看著就噁心」、「豪無憐憫之心…都沒覺得自己做錯嗎？」、「這波操作比印度新聞還炸裂」。

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