《撥電》「司珠CP」被送作堆！柳演錫笑回：這不只取決於我

柳演錫（右）和女主角蔡秀彬在《現在撥打的電話》享受「先婚後愛」的刺激。（Netflix提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕柳演錫、蔡秀彬主演的戀愛劇《現在撥打的電話》雖已播畢，兩人飾演的「司珠CP」持續受到粉絲熱議；柳演錫接受韓媒專訪，聊到接下該戲的理由、感謝粉絲的支持，另外被問是否有機會和蔡秀彬「假戲真做」，一番回答逗樂眾人。

「司珠CP」的完美化學反應贏得觀眾喜愛，不斷有聲音希望兩人可以互相約會，甚至原地結婚，柳演錫說，「真的很感謝大家這麼想，聽到時內心充滿喜悅，代表我們的演出很好，開心大家沉浸在其中。」

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柳演錫受訪談《現在撥打的電話》花絮。（翻攝自X）

不過他還說，雖然意識到觀眾對這部戲的喜愛，參雜著驚悚元素，但本質上是一個愛情故事，笑稱：「至於要不要（跟蔡秀彬）約會？這也不是取決於我而已吧。」

柳演錫坦言和蔡秀彬花了一段時間才取得默契，雙方一開始都很害羞，「隨著時間的推移，我們的關係變得越來越親密。秀彬和我在同個經紀公司，她有開朗的一面，同時很依賴我，對此我很感恩。」

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