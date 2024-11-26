（影）正式斷開夏克立！黃嘉千露面近況曝 對戀愛沒灰心：不會像之前靠直覺

〔記者林欣穎／台北報導〕黃嘉千和夏克立的離婚官司纏訟2年在今年8月畫下句點，2人正式結束長達18年的異國婚姻，9月離婚判決書更被挖出，當時黃嘉千因創傷症候群發作取消隔天與媒體的茶敘，今（26）日睽違數月黃嘉千出席民視新節目《我的成長》媒體茶敘，整體氣色看起來相當不錯，更釋懷表示：「現在都非常非常好，雨過天晴。」

《我的成長》媒體聯訪；黃嘉千。（記者潘少棠攝）

黃嘉千與木星、段鈞豪這次在綜藝節目《我的成長》中，透過實境戲劇還原女星方志友的成長故事，今出席記者會宣傳節目，黃嘉千被問及近況，坦言已經準備好面對各式各樣排山倒海的工作，「之前當然會有不開心的時候，沒有人想遇到這樣的事情，遇到事情就是面對 總會有翻篇的時候，我已很正面，我現在狀態非常好。」

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黃嘉千也說不排斥迎接新戀情，不過自己還沒有考慮到這層面，「之後（談戀愛）會問一下旁邊的人，不會在像之前靠直覺。」也提到于美人曾經和她說這兩年內會有一堆人追她，自己則還沒有這種感覺，不過確實有收到一些關心訊息，「我就是開放式，如果有適合的就可以，我腦子真的還沒有想法，『人好』很重要，之前的是很好的經歷、也沒有後悔過，我很感謝。」

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