林昱珉昔怒吼對手「慘遭網路霸凌」 主播揭真相：適可而止

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣隊王牌投手林昱珉在12強決賽先發，最終擊敗日本奪冠。年僅21歲的他高中時期就表現亮眼，是國內頂尖的左投，在多場國際賽中展現突出實力，高中畢業後就赴美發展。不過當年他曾因過於高調，慘遭網友霸凌，冠上「怒吼哥」的名號。對此，愛爾達主播魏楚育也呼籲，「適可而止就好了」，並還原事件始末。

林昱珉。（資料照）

林昱珉就讀穀保家商時，在黑豹旗四強賽對上興大附農，9局下投出再見三振後贏球後，他朝對手怒吼，被網友批評態度囂張，被諷為「怒吼哥」，甚至有網友對他進行人身攻擊，慘遭霸凌。不過，霸凌事件並未阻礙林昱珉的職涯成長，他高中時期就獲得國外多支球隊關注，並於2022年以52.5萬美元加盟亞利桑那響尾蛇。

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魏楚育在《運動視界》專欄還原事件始末，他指出，當時一出局後興大附農休息室開始對林昱珉狂噴垃圾話，說出「球速不快啦」、「很好打很好打」、「他沒那麼厲害」等語，當下林昱珉表情開始有些不耐煩，也在心裡下定決心要三振對手。最後在滿球數情況下，林昱珉用速球三振對手，也就出現了連三吼的經典場面。

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