12強》台灣隊英雄們IG帳號 陳傑憲粉絲破31萬人

12強棒球世界冠軍台灣隊昨晚歸國球迷接機，隊長陳傑憲最受矚目。（記者陳逸寬攝）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣隊勇奪世界12強棒球賽冠軍，昨（25）晚在機場球迷「台灣尚勇」應援曲加油聲中返抵國門，「台灣隊長」陳傑憲向球迷高喊「有你們真好」，並表示：「咱攏是台灣人。」人氣超旺。

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由於台灣隊在冠軍戰中以4比0擊敗日本隊奪下歷史首座冠軍，全台掀起棒球熱，28位球員IG帳號也湧入大批粉絲追蹤，其中最多的是隊長陳傑憲，目前有逾31萬人追蹤。

台灣隊昨晚返台，副總統蕭美琴接機。（記者朱沛雄攝）

而在冠軍戰王牌投手林昱珉因為被媒體記者問「日本有賣檳榔嗎？」他當場變臉走人，網友群起炸鍋批評媒體記者：「有夠白目！」讓林昱珉人氣竄升，IG有8.9萬人追蹤。

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此外，綽號「心靈捕手」、「配球皇帝」的林家正，IG粉絲也有8萬人追蹤，吉力吉撈．鞏冠亦狂吸5.6萬人關注。

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