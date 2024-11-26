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12強》陳傑憲暖爆！ 女主播發聲：再忙、你有世界冠軍忙？

高毓璘昨在臉書截圖網路瘋傳陳傑憲抱著兒子暖爸模樣。（翻攝自高毓璘臉書）高毓璘昨在臉書截圖網路瘋傳陳傑憲抱著兒子暖爸模樣。（翻攝自高毓璘臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕世界棒球12強賽台灣隊4比0完封日本隊奪下冠軍，隊長陳傑憲不僅拿下本屆MVP，還橫掃打擊王、最佳外野手、最佳防守員合計4座個人獎，賽後手捧獎座找老婆被讚深情好男人，不僅如此，隊員們大啖燒肉慶祝，他則抱著兒子哄睡奶爸模樣，讓一票女球迷暈船暴動：「別人的老公世界冠軍又可以顧小孩，我老公關鍵時刻都在大便！」

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三立財經台主播高毓璘25日在臉書截圖網路瘋傳陳傑憲抱著兒子暖爸模樣，接著高分貝說：「說自己忙事業賺錢，沒時間陪小孩的人都看看！再忙、你會有世界冠軍忙嗎？」

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三立財經台主播高毓璘。（翻攝自高毓璘臉書）三立財經台主播高毓璘。（翻攝自高毓璘臉書）

高毓璘說，隊長打完球之後轉身去哄小孩睡，多少人做不到呢？接著以自身為例，「我自己是主外又主內，要工作賺錢、同時轉頭回家要顧兒，所以我太明白這兩個位置上的辛苦所在了（當然，要感謝我有爸媽的幫忙），所以我們真的要懂得互相感恩。」

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她最後表示，不論是在外工作、還是在家付出，都很值得掌聲，「出錢很大沒錯，在家裡把屎把尿看功課的一樣很狂！」

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