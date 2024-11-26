盤點6部超夯話題動漫！《七龍珠》、《膽大黨》熱度炸裂

〔記者鍾志均／綜合報導〕新舊動畫新番精彩跟播，包括《七龍珠：DAIMA》為40周年呈獻全新篇章、爆紅漫畫《膽大黨》、備受期待的續作《刀劍神域外傳 Gun Gale Online II》、《香格里拉·開拓異境～糞作獵手挑戰神作～第2季》等，以下盤點近來6部火熱動漫，通通都在MyVideo平台看得到。

《七龍珠：DAIMA》。（台灣大哥大MyVideo提供）

《七龍珠：DAIMA》

《七龍珠》40周年迎來全新篇章，《七龍珠：DAIMA》由已故漫畫家鳥山明生前傾力製作，故事聚焦悟空與夥伴們因神秘力量變成孩童後展開的奇幻冒險；不同於以往的宇宙征戰或激烈對決，新作著墨角色成長與友情羈絆，同時保留系列一貫的高能戰鬥場面與幽默風格。

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《膽大黨》。（台灣大哥大MyVideo提供）

《膽大黨》

爆紅神作《膽大黨》首次電視動畫化，一推出就登上台灣大哥大MyVideo週榜TOP 10，並連6週在榜內屹立不搖！《膽大黨》無論畫風、節奏、片頭片尾曲都話題十足，忠實還原漫畫極具張力的戰鬥畫面和角色魅力，讓觀眾直呼過癮！再加上片頭片尾曲滿滿燃點，一播放就能瞬間點燃你的熱血。

《Re：從零開始的異世界生活 第三季。（台灣大哥大MyVideo提供）

《刀劍神域外傳 Gun Gale Online II》

續作《刀劍神域外傳 Gun Gale Online II》延續GGO世界觀的高能戰鬥設定，槍林彈雨的激烈場面與智慧交鋒讓人目不轉睛。同時角色魅力再度升級，蘿恩的成長與內心掙扎，以及新盟友與強敵的登場，都為故事注入全新看點。

《香格里拉·開拓異境～糞作獵手挑戰神作～第2季》

如果世上遊戲有100款神作，就有1000款糞作！這是深愛糞作也為糞作所鍾愛的男人「陽務樂郎」挑戰與糞作完全極端的神作「香格里拉．開拓異境」的故事。《香格里拉·開拓異境～糞作獵手挑戰神作～》迎來萬眾期待第二季，延續第一季爆笑與冒險兼具的風格，續作聚焦主角陽二等人挑戰劣作遊戲世界，化腐朽為神奇的過程依舊腦洞大開。

《Re：從零開始的異世界生活 第三季》

當命運反覆重置，絕望與希望交織，菜月昴的異世界生活再度迎來全新篇章！改編自長月達平的超人氣輕小說，動畫《Re：從零開始的異世界生活》第三季重磅回歸！無論是令人窒息的反轉劇情，還是恢宏的異世界戰鬥場面，本季都全面升級，點燃觀眾的熱血與淚水。

《在地下城尋求邂逅是否搞錯了什麼 第五季》

《在地下城尋求邂逅是否搞錯了什麼》改編自大森藤野的超人氣輕小說，本季以緊湊的劇情節奏、扣人心弦的戰鬥畫面，為觀眾奉上一場視覺與情感的雙重饗宴。故事講述重回日常的貝爾克朗尼期待著女神祭的熱鬧氣氛，突然他收到來自某個酒館少女所寄來的信，寫著「致貝爾先生，這次的女神祭請和我單獨約會。希兒」這次的地下城冒險，絕對不容錯過。

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