晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

命理師沈嶸做公益助台北青角 呼籲關懷青少年身心健康

沈嶸獻身公益，呼籲民眾關懷青少年身心健康。（沈嶸提供）沈嶸獻身公益，呼籲民眾關懷青少年身心健康。（沈嶸提供）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕沈嶸4年前發願回饋台灣社會，發起「每月捐十萬，持續二十年」公益計畫，至今捐款已累計達620萬元，持續朝總目標「2400萬元（回饋台灣二十年）」邁進。本月沈嶸捐贈10萬元給「財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會台北青角分事務所」，資助依照青少年個別的需求及狀態所設計的「普拉斯（plus）計畫」，協助穩定12～19歲或小六至高三的青少年，幫助他們度過迷惘階段，提供各項輔導諮商活動與課程。

此外，沈嶸也加碼贈送台北青角家扶中心物資，包括魔法皂50個、魔法面膜50盒、沈嶸老師著作100本，至今總物資捐贈累計22550份，期望將愛心散佈到台灣的各個角落。

沈嶸獻身公益，呼籲民眾關懷青少年身心健康。（沈嶸提供）沈嶸獻身公益，呼籲民眾關懷青少年身心健康。（沈嶸提供）

成立於2018年的「財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會台北青角分事務所」為家扶基金會第一個專精青少年服務之據點，台北青角於服務青少年族群的過程中，看到青少年在身心未臻成熟狀態下，面對各種挑戰所產生之迷惘與不安，以其愛心專業從建立青少年的信心、耐心、恆心切入並漸進式建構，訂定青少年專屬的「普拉斯（plus）計畫」，期待社會大眾若行有餘力，每月小額贊助300、500或1000元普拉斯基金，一同為大台北地區青少年提供自在、安全的場館空間與設施，幫助青少年獲得興趣社團、個別輔導、心理諮商、多元探索活動、培力課程等各種「發展性」支援與服務。

沈嶸獻身公益，呼籲民眾關懷青少年身心健康。（沈嶸提供）沈嶸獻身公益，呼籲民眾關懷青少年身心健康。（沈嶸提供）

沈嶸呼籲大眾一同協助關懷青少年身心穩定與能力培養，搭配專業社工的陪伴和培力計畫，引領青少年度過迷惘的成長階段，創造自信成功的未來。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中