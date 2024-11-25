命理師沈嶸做公益助台北青角 呼籲關懷青少年身心健康

沈嶸獻身公益，呼籲民眾關懷青少年身心健康。（沈嶸提供）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕沈嶸4年前發願回饋台灣社會，發起「每月捐十萬，持續二十年」公益計畫，至今捐款已累計達620萬元，持續朝總目標「2400萬元（回饋台灣二十年）」邁進。本月沈嶸捐贈10萬元給「財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會台北青角分事務所」，資助依照青少年個別的需求及狀態所設計的「普拉斯（plus）計畫」，協助穩定12～19歲或小六至高三的青少年，幫助他們度過迷惘階段，提供各項輔導諮商活動與課程。

此外，沈嶸也加碼贈送台北青角家扶中心物資，包括魔法皂50個、魔法面膜50盒、沈嶸老師著作100本，至今總物資捐贈累計22550份，期望將愛心散佈到台灣的各個角落。

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沈嶸獻身公益，呼籲民眾關懷青少年身心健康。（沈嶸提供）

成立於2018年的「財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會台北青角分事務所」為家扶基金會第一個專精青少年服務之據點，台北青角於服務青少年族群的過程中，看到青少年在身心未臻成熟狀態下，面對各種挑戰所產生之迷惘與不安，以其愛心專業從建立青少年的信心、耐心、恆心切入並漸進式建構，訂定青少年專屬的「普拉斯（plus）計畫」，期待社會大眾若行有餘力，每月小額贊助300、500或1000元普拉斯基金，一同為大台北地區青少年提供自在、安全的場館空間與設施，幫助青少年獲得興趣社團、個別輔導、心理諮商、多元探索活動、培力課程等各種「發展性」支援與服務。

沈嶸獻身公益，呼籲民眾關懷青少年身心健康。（沈嶸提供）

沈嶸呼籲大眾一同協助關懷青少年身心穩定與能力培養，搭配專業社工的陪伴和培力計畫，引領青少年度過迷惘的成長階段，創造自信成功的未來。

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