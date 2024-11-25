亦帆睽違7年回歸攜重大喜訊 首唱淚崩曝父親經歷生死交關

〔記者傅茗渝／台北報導〕「洄游」音樂會昨晚（24日）在台北流行音樂中心SUB LIVE圓滿落幕，現場觀眾沉浸在一場結合傳統與現代的音樂饗宴中。音樂會由北原山貓（吳廷宏、陳明仁）、亦帆、吳亦偉、吳蔚恩、謝金水、謝皓任、謝皓成等重量級卡司共同演出，透過音樂講述文化傳承與個人成長的故事，感動了現場百位觀眾。

亦帆睽違7年攜全族語專輯回歸。（亦帆經紀人提供）

泰雅族語「Msbzinah」與太魯閣族「Bbrinah」都象徵著「洄游」，意謂：回到根源、回到家鄉。這場音樂會以泰雅族與太魯閣族傳統樂器貫穿全場，更見證吳廷宏、謝金水與子女們同台交織出深刻感人的故事。

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最大亮點莫過於Ciywas Turay亦帆的亮相。她宣布睽違7年的首張全族語創作專輯《mspi 幻境遊樂園》即將推出，現場還首唱了多首新歌。包括搖滾曲風的《krahu roziq 大大的眼睛》、情感深刻的《m’abi 睡夢》、幽默溫馨的《cyux inu papak su 在哪裡你的耳朵》，以及全家人一同創作且充滿力量與希望的《qpzing 給力》等。在演唱完《qpzing 給力》時，Ciywas Turay 亦帆下台後忍不住淚崩了，她想起父親近年多次進出醫院的生死交關經歷，哽咽地說：「能在台上與全家人一起創作和表演，真的很幸福。」

北原山貓透過音樂講述文化傳承與個人成長的故事。（亦帆經紀人提供）

Ciywas Turay亦帆還透露新專輯《mspi 幻境遊樂園》已正在規劃尋找演唱會場地中，歡迎各大場地方來合作。並且希望明年也有機會能為「北原山貓」舉辦專場演唱會，她感慨地說：「看一場就少一場，每次演出都像是倒數，希望可以珍惜擁有他們的每一刻。」這晚「洄游」音樂會不僅只是場表演，更像是一場與文化與家人重新連結的震撼旅程。

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