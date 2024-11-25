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陳華怎麼了！與木木相擁痛哭 男神喬裝現身簽唱會

陳華歌迷帶寵物同歡。（鮪魚肚影音提供）陳華歌迷帶寵物同歡。（鮪魚肚影音提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕陳華推出新專輯《在極度愛你的日子裡》，一發片就展開北高簽唱會，兩場活動有上千粉絲到場，陳華還欣喜認出大馬「阿華田」（粉絲），當場驚呼：「差點以為我在馬來西亞，傻傻分不清楚身在何方。」 數次合作愉快的「LCY」呂植宇也一身輕便喬裝粉絲混在隊伍當中，最後一位上台給她驚喜，陳華尖叫一把擁抱他，顯見兩人好交情。

陳華 木木（鮪魚肚影音提供）陳華 木木（鮪魚肚影音提供）

台北場活動當天，雖受颱風與東北季風夾擊，但天公作美，她上台演唱時雨勢暫歇，主持人為陳華的好友「木木」林葦妮，兩人不僅在《My Bad》的舞蹈挑戰中默契十足，還在活動尾聲聊起剛出道時的奮鬥點滴，感動得忍不住相擁落淚。

陳華 木木（鮪魚肚影音提供）陳華 木木（鮪魚肚影音提供）

陳華跟木木對望說：「好像我們是不停地在校唱遇到，就越走越近。」分享有年金曲獎，她倆剛好校唱結束，「我們用跑的趕上高鐵要回台北，當時我們就看著月亮說，以後我要成為歌手界很棒很棒的人，木木說她要成為主持界很棒很棒的人。」

高雄場主持人由莫凡新助陣，他現場學習《My Bad》舞蹈，跳得格外賣力，引得陳華與粉絲笑聲不斷，陳華表示，簽唱會帶給她無比的感動，能與來自不同地方的歌迷近距離接觸，是她作為音樂人最大的幸福，未來將推出更多音樂計畫。

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