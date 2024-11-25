「臉紅思春期」來台迎新年！安智煐明年台大體育館開唱

安智煐演唱會。（瑪沃娛樂提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國人氣女聲樂團「BOL4」臉紅的思春期成員安智煐在今年10月推出最新數位單曲《Bloom》回歸，並宣布展開2025年全新亞洲巡迴演唱會「2025 BOL4 Asia Tour Concert 」，將於1月25日在台北與loBoly（粉絲名）共度迎新年的喜悅。

巡演以《Bloom》為主軸，巡演足跡將遍及亞洲5大城市，11月30日及12月1日率先在韓國首爾揭開序幕，隨後於2025年1月陸續前往香港（1月4日）、東京（1月11日）及新加坡（1月18日），台北場作為巡演的最終站，將於1月25日在台大體育館舉行。

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BOL4的音樂總是以治癒人心著稱，安智煐將用最精彩的表現回饋給台灣的粉絲。演唱會現場不僅可以重溫多首經典曲目，還能沉浸在安智煐現場演唱的歌唱實力及舞台魅力，絕對是一場不容錯過的音樂饗宴。

安智煐演唱會座位圖。（瑪沃娛樂提供）

台北場門票將於12月8日下午2點正式啟售，售票系統包括KKTIX與全家便利商店的Famiport，票價區間分別為4,280元、3,280元及2,880元，全區採對號座形式。加入瑪沃娛樂官方會員，還有機會獲得限定小卡、團體合照、親筆簽名海報、親筆簽名拍立得及粉絲歡送等福利。想知道更多相關訊息，請持續關注瑪沃娛樂官方Facebook及Instagram。

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