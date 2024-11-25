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娛樂 最新消息

U:NUS高胥崴捲校園霸凌事件！黃鐙輝化身「隱藏版隊友」神助攻

U:NUS團長高胥崴在最新一集的《成仁高中偵探社》裡被霸凌。（小公視提供）U:NUS團長高胥崴在最新一集的《成仁高中偵探社》裡被霸凌。（小公視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕U:NUS團長高胥崴放下吉他，在最新一集的《成仁高中偵探社》裡被霸凌了！他首度挑戰大型沉浸式實境闖關解謎節目《成仁高中偵探社》，飾演熱愛音樂的吉他社社員王德真，萬萬沒想到，這位帥氣音樂才子在社團裡竟然慘遭學長姐欺壓，遭受不平等的待遇！高胥崴表示：「他們把我的吉他弦弄斷、藏起來，還拍我的醜照到處傳！ 」究竟是什麼樣的深仇大恨，讓學長姐們如此「照顧」這位小學弟呢？

高胥崴認真地說：「如果現實生活中遇到這種事，我一定先跟老師告狀！」高胥崴身陷校園危機之中，迫切需要有人伸張正義！他決定抱持著希望不公的事情被看見並糾正的正義感找上「成仁高中偵探社」，再次用有趣的邏輯推理，引領大家一步步揭開校園暴力背後隱藏的真相。

黃鐙輝化身隱藏版隊友神助攻。（小公視提供）黃鐙輝化身隱藏版隊友神助攻。（小公視提供）

劇中大亮點之一的熱血警衛伯伯黃鐙輝（飾演黃德華）也來助陣啦，他雖然擺出一副事不關己的樣子，一下說「我不知道！」一下又說「不要問我！」，但其實…刀子嘴豆腐心的警衛伯伯暗中提供了偵探社許多重要線索，簡直就是偵探社的最佳「隱藏版隊友」。

而這次飾演霸凌學長的大鶴，也展現了精湛的演技，把校園惡霸的囂張跋扈、不可一世演得淋漓盡致。他那令人髮指的惡行，簡直讓人恨得牙癢癢，大鶴笑說：「演壞人好累喔！要一直罵人，喉嚨都啞了！」但也因為大鶴的出色演出，更突顯了校園霸凌議題的嚴重性，大鶴表示：「霸凌不好啦！生氣的臉好醜，下次要演優雅一點的反派！」

視網膜上《唐陽雞酒屋》宣傳，為唐綺陽送上驚喜慶生。（小公視提供）視網膜上《唐陽雞酒屋》宣傳，為唐綺陽送上驚喜慶生。（小公視提供）

視網膜除了時常熱情在社群推薦以及分享節目《成仁高中偵探社》外，這次也來到唐綺陽老師的PODCAST節目《唐陽雞酒屋》做節目宣傳，希望可以讓更多人看見《成仁高中偵探社》的精彩內容，感情很好的兩個人話匣子一開停不下來，唐老師也透露：「我知道《成仁高中偵探社》這個節目，我身邊的朋友跟家人都有跟我分享喔，我也非常期待！」節目尾聲視網膜跟大家一起幫唐老師送上驚喜慶生，最新的《成仁高中偵探社》X《唐陽雞酒屋》精彩訪談內容，會在11／26（二）上架。

☆拒絕霸凌與騷擾，檢舉網路霸凌熱線：02-33931885；教育部反霸凌投訴專線: 0800-200-885☆

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