鄭仲茵「逃避煮三餐」假裝吃素 廚師兒不急著戳破謊言：先觀察

林玟誼（左）、張絡扉在《阿榮與阿玉》飾演母女。（華視、東森超視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕鄭仲茵在華視、東森《阿榮與阿玉》飾演張睿家的媽媽，角色「宇柔」是個任勞任怨的媳婦，總在婆婆王淑娟面前演出一個好媳婦，但其實她早已厭倦，為了逃避煮三餐假裝吃素，引起大家對「謊言」的討論。張睿家的角色「海亮」在星級飯店擔任廚師，回到家鄉接手餐廳，對於謊言，他說：「一定有某些原因導致的。」他傾向於不急著戳破謊言，而是先觀察對方說謊的原因，了解後再用同理心溝通，問題通常能更容易解決。

張睿家（右起）、林玟誼在《阿榮與阿玉》有情感糾葛。（華視、東森超視提供）

韓瑜認為：「我不會插手過問。」對於與自己無切身關係的人，她會尊重對方的選擇，但如果對象是她，則會明確表達自己的感受，雖然每個人都有自己的處事方式，但真誠的溝通很重要。林玟誼說：「說了謊後只會有更多的謊。」她不喜歡以謊言作為解決方式，但對他人選擇這樣的方式，她表示會尊重，「我們無法左右別人的決定」。

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柏妍樺覺得煮三餐超累，能理解鄭仲茵在《阿榮與阿玉》角色宇柔的心情。（華視、東森超視提供）

柏妍樺則展現了不同的角度，她坦率說：「我也覺得煮三餐超累，所以能理解宇柔的心情。」認為若遇到類似情況，應該嘗試站在對方的角度理解難處，甚至主動幫忙解決問題。

張睿家在《阿榮與阿玉》返家鄉接手餐廳。（華視、東森超視提供）

王淑娟（前排右）、謝其文（後排左起）、鄭仲茵、張睿家在《阿榮與阿玉》飾演一家人。（華視、東森超視提供）

劇中，陳家經營的「照片算命」業務引發了廣泛熱議，演員們也分享了對算命的看法。柏妍樺笑說：「超準！」她認為不如意的預測其實是人生的挑戰，學會接受並調適，才能從中找到成長的契機；林玟誼表示：「算命是一個神奇且有趣的參考工具，但我不會太執著於結果。」她說命運是動態的，隨著人生轉折而改變，保持開放的心態才是關鍵；黃新皓則以「乩身」的身份笑談，認為算命更多的是一種提醒，「命」是天注定的，而「運」則需要自己掌握，心態好，一切都能化為正能量。

黃新皓認為算命更多的是一種提醒。（華視、東森超視提供）

《阿榮與阿玉》每週一至週五晚間八點華視主頻、東森超視33頻道播出，並上架LINE TV、中華電信MOD Hami Video、愛奇藝國際版、Netflix、三立電視等播出平台。

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