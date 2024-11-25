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娛樂 電視

韓瑜恢單9年鬆口談「感情遺撼」 張睿家因膽怯錯失告白機會

張睿家曾因膽怯錯失告白的機會。（華視、東森超視提供）張睿家曾因膽怯錯失告白的機會。（華視、東森超視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕柯叔元在華視、東森《阿榮與阿玉》有封未寄出的情書，揭露角色的遺憾感情故事，主演們分享自己的經歷與看法。韓瑜恢單9年，對於感情裡的遺撼，她表示人生沒有必要為過去的遺憾糾結，「我是拿得起放得下的人，遺憾的事不如放眼未來，因為過去已無法改變。」認為專注未來才是面對感情的最好方式。

黃新皓（左）自信勇敢追愛，柏妍樺遇喜歡的人會主動出擊。（華視、東森超視提供）黃新皓（左）自信勇敢追愛，柏妍樺遇喜歡的人會主動出擊。（華視、東森超視提供）

林玟誼表示，「錯的時間遇到對的人，便是錯過。」她覺得遺憾是一種無緣的體現，但如果是對的人，未來可能會在對的時間再次相遇；張睿家自曝曾因膽怯錯失告白的機會，眼睜睜看著暗戀的女孩與他人交往，當時的懊惱讓他檢討自己，努力成為更好的人，才能勇敢追求幸福。黃新皓、柏妍樺都是「不留遺憾」，黃新皓自信說：「我都勇敢去追愛。」柏妍樺直言：「我遇到喜歡的人絕對主動出擊。」

張睿家（右起）在《阿榮與阿玉》與林玟誼有感情線。（華視、東森超視提供）張睿家（右起）在《阿榮與阿玉》與林玟誼有感情線。（華視、東森超視提供）

《阿榮與阿玉》第十五集引起討論，劇中，韓瑜因無法忍受鄭仲茵的無理取鬧，以及謝其文和張睿家的軟弱態度，果斷接手家務整頓秩序。柯叔元則展現貼心的一面，寸步不離地協助，兩人情愫逐漸明朗。然而，劇情的轉折出現在王淑娟意外發現柯叔元未寄出的情書，這段隱藏的過往令韓瑜又驚又喜，但柯叔元卻突然退縮，也讓這段關係蒙上一層陰影。

韓瑜認為專注未來才是面對感情的最好方式。（華視、東森超視提供）韓瑜認為專注未來才是面對感情的最好方式。（華視、東森超視提供）

《阿榮與阿玉》每週一至週五晚間八點華視主頻、東森超視33頻道播出，並上架LINE TV、中華電信MOD Hami Video、愛奇藝國際版、Netflix、三立電視等播出平台。

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