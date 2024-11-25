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娛樂 最新消息

（影）辣瘋了！李多慧在台日冠軍戰PO「這支片」球迷全分神

李多慧在台擁有高人氣。（翻攝自IG）李多慧在台擁有高人氣。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣隊昨（24）晚拿下世界12強棒球賽冠軍，以4：0完封日本武士，全台灣普天同慶。來台發展的南韓啦啦隊女神李多慧也比出5個愛心手勢，表達對台灣隊的支持，不過在冠軍戰進行的同時，她也在IG上傳最新的熱舞影片，令人分神的內容讓大批球迷直呼「辣瘋了！」

李多慧上傳最新熱舞影片。（翻攝自IG）李多慧上傳最新熱舞影片。（翻攝自IG）

李多慧在昨晚上傳最新熱舞影片，可見她身穿透膚貼身的短版上衣，內搭的細肩小可愛若隱若現，纖細小蠻腰及結實腹肌一覽無遺，下半身則搭配白色緊身熱褲，露出一雙穠纖合度的美腿，大跳南韓女團VIVIZ的新曲《Shhh!》，隨著音樂瘋狂扭腰擺臀，令人難以移開目光。

影片曝光後，短短不到1天的時間就吸引破9萬人朝聖按讚，網友也紛紛湧入留言表示，「哈哈哈挑大家認真看台日大戰發文，超壞」、「我先專心幫台灣隊加油，等拿到冠軍再來專心看多慧」、「辣瘋了瘋掉」、「屁股裡有什麼機關」、「公主我在看12強！妳先等一下！我留個言等等再回來看！」

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