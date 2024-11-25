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娛樂 日韓

鄭雨盛親生兒子「生母」是誰？韓媒讚：素顏也迷人

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓星鄭雨盛因承認自己「未婚生子」形象受損，他和辣模文佳菲認識兩年，兩人沒結婚，卻有一名孩子，引發外界好奇；韓媒起底文佳菲過去透過社群教粉絲化妝，大讚她素顏也迷人。

文佳菲曾在節目透過化妝品宣傳，大方展露素顏，並接受韓媒訪問時坦言「對於展現真面貌毫無壓力，我也喜歡自己素顏的樣子。」網友見到直呼「很大方，態度好讚」、「化妝加分，素顏也很漂亮」。

文佳菲曾在節目中公開自己的素顏美貌。（翻攝自X）文佳菲曾在節目中公開自己的素顏美貌。（翻攝自X）

文佳菲因五官深邃，膚色較黑，被誤認成是混血兒，不過她是土生土長的韓國人；35歲的她曾到美國留學，2018年在首爾時裝週亮相，正式出道成為模特兒。

文佳菲身材好，曾透露14歲起每天練舞兩小時，會在IG分享健身、性感泳衣穿搭等，不過到了2020年起，幾乎沒在社群上活躍，外界猜測她神隱兩年，正是懷孕期，且密切與男神鄭雨盛來往。

文佳菲身材很好，自我管理很有一套。（翻攝自IG）文佳菲身材很好，自我管理很有一套。（翻攝自IG）

文佳菲22日在IG分享抱著兒子的照片，坦言：「身為孩子的母親，鼓起勇氣過普通生活，對於突如其來的消息，沒有充分享受懷孕的喜悅。」被粉絲解讀鄭雨盛只認她是「砲友」，不想要一段穩定關係。

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