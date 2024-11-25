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娛樂 日韓

《忍者哈特利》配音員堀絢子過世 經紀公司悲痛證實享壽89歲

《忍者哈特利》配音員堀絢子辭世。（本報合成圖，翻攝自X）《忍者哈特利》配音員堀絢子辭世。（本報合成圖，翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕陪伴許多人童年時光的《忍者哈特利》最經典的就是「逆逆逆逆逆」的聲音，替主角「哈特利」配音的聲優堀絢子傳出已在本月18日過世消息，除了哈特利之外，堀絢子也曾經替《嚕嚕米》當中的「小不點」配音，故噩耗傳出後，許多人不敢相信。經紀公司已經證實堀絢子過世消息。

《忍者哈特利》聲優堀絢子過世。（翻攝自X）《忍者哈特利》聲優堀絢子過世。（翻攝自X）

綜合日媒報導，堀絢子所屬經紀公司今（25）日發文表示，她過世原因為年老衰竭，告別式僅開放親友入場，也相當感謝各方對堀絢子的支持。許多看過堀絢子配音作品的粉絲則對這個突來的消息感到震驚，不敢相信。

堀絢子曾未《嚕嚕米》當中的小不點配音。（翻攝自X）堀絢子曾未《嚕嚕米》當中的小不點配音。（翻攝自X）

堀絢子擔任配音員之前隊戲劇非常感興趣，曾經參加兒童劇團，並以演員身分登台公演。除經典的《忍者哈特利》、《嚕嚕米》之外，堀絢子的作品還有《湯姆貓與傑利鼠》日語版傑利一角、《麵包超人》初代梅子婆婆。

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