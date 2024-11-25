（影）12強》樂天女孩曉帆挺台「拿冰砸日本國旗」網炸鍋 本人回應了

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣隊在世界12強棒球賽中，以4：0完封日本隊，奪下歷史首冠。怎料，在比賽開始前，樂天女孩舞蹈副總監曉帆與另一名成員「Kira」詹云晴，為了替台灣加油，拿冰淇淋砸日本國旗，此舉引起網友撻伐，對此，她發聲澄清了。

曉帆拿冰淇淋砸日本國旗的舉動遭炎上。（翻攝自IG）

在台灣出戰日本前，曉帆與另一名樂天女孩成員「Kira」詹云晴接受媒體訪問，為表達對台灣隊的支持，兩人在鏡頭前用甜筒冰淇淋砸向盤中的日本國旗，接著再用小槌子對著甜筒猛砸，邊敲邊替台灣隊加油。沒想到畫面曝光後，有網友將這段影片轉發到Threads上表示不滿，認為此舉相當不尊重對手，該文章下方也引來大批台灣和日本球迷譴責。

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曉帆一一向網友澄清。（翻攝自IG）

台灣網友紛紛表示，雖然要替自家球隊加油，但不應該用唱衰別人的方式製造對立，不少日本球迷也留言表示，「看到這樣的報導真是遺憾，不過我相信很多台灣人都是理智的人」、「砸國旗讓人感到很不舒服。」此外更有人跑到曉帆的IG貼文下痛批，「到底要怎麼樣的素質去侮辱人家國旗」，對此，曉帆也親自回覆，「不好意思⋯那全部是不實報導⋯斷章取義的新聞」。

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