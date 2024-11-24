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娛樂 最新消息

啦啦隊正妹「巧遇12強台灣球員」 藥妝店大跳應援舞！尷尬畫面曝光

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕世界12強棒球來到最後一天賽程，將在今（24）晚開打，台灣隊再度迎戰日本爭冠。統一獅專屬啦啦隊「Uni-Girls」成員芮絲昨日在日本一家藥妝店內巧遇我棒球選手岳東華，更直接在店內唱跳起應援舞，逗得對方遮臉尷尬直笑。

芮絲（左）在日本藥妝店巧遇選手岳東華，並大跳應援舞。（翻攝自Threads）芮絲（左）在日本藥妝店巧遇選手岳東華，並大跳應援舞。（翻攝自Threads）

芮絲昨晚在Threads分享，她在日本的藥妝店巧遇岳東華，於是決定應援一下，影片中可見，她身穿紅與黑交錯的條紋毛帽與格紋襯衫即興跳起應援舞並哼起旋律。

原先岳東華正在挑選商品，他發現後，先是有點吃驚地站起來，接著露出靦腆笑容，摀嘴遮臉點頭示意，雖然氛圍有點尷尬，最後還很有禮貌地跟芮絲揮手道別。此舉讓芮絲直呼，「岳東華遮臉笑太可愛了！」更表示不管怎樣還是要為台日冠軍賽加油，自己會到場大聲應援台灣隊。

貼文曝光後，立刻吸引大批網友討論，紛紛留言笑呼「東華買不下去了啦哈哈哈」、「岳東華腳趾要摳出一幅台灣地圖了」、「別看球員場上很認真，私下其實都可愛到爆」、「東華表示：我怎麼買個東西也能聽到我的應援曲，還是清唱」、「自己不尷尬，尷尬的就是別人」。

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