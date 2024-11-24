啦啦隊正妹「巧遇12強台灣球員」 藥妝店大跳應援舞！尷尬畫面曝光

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕世界12強棒球來到最後一天賽程，將在今（24）晚開打，台灣隊再度迎戰日本爭冠。統一獅專屬啦啦隊「Uni-Girls」成員芮絲昨日在日本一家藥妝店內巧遇我棒球選手岳東華，更直接在店內唱跳起應援舞，逗得對方遮臉尷尬直笑。

芮絲（左）在日本藥妝店巧遇選手岳東華，並大跳應援舞。（翻攝自Threads）

芮絲昨晚在Threads分享，她在日本的藥妝店巧遇岳東華，於是決定應援一下，影片中可見，她身穿紅與黑交錯的條紋毛帽與格紋襯衫，即興跳起應援舞並哼起旋律。

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原先岳東華正在挑選商品，他發現後，先是有點吃驚地站起來，接著露出靦腆笑容，摀嘴遮臉點頭示意，雖然氛圍有點尷尬，最後還很有禮貌地跟芮絲揮手道別。此舉讓芮絲直呼，「岳東華遮臉笑太可愛了！」更表示不管怎樣還是要為台日冠軍賽加油，自己會到場大聲應援台灣隊。

貼文曝光後，立刻吸引大批網友討論，紛紛留言笑呼「東華買不下去了啦哈哈哈」、「岳東華腳趾要摳出一幅台灣地圖了」、「別看球員場上很認真，私下其實都可愛到爆」、「東華表示：我怎麼買個東西也能聽到我的應援曲，還是清唱」、「自己不尷尬，尷尬的就是別人」。

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