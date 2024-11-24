（影）曾國城「落馬」淪遺珠 「趴桌哭泣」吐遺撼：開心不起來

〔記者李紹綾／台北報導〕曾國城以電影《小雁與吳愛麗》首度叩關金馬61最佳男配角，最後「落馬」敗給了施名帥，金馬執委會執行長聞天祥透露，該獎項纏鬥最久，討論了5輪才有結果，最後由曾國城、施名帥進行廝殺，施名帥勝出關鍵是在《角頭-大橋頭》展現成熟演員的能耐。曾國城會後出席慶功宴，吐露內心有遺憾，「開心不起來，臨門一腳的感覺。」

小雁與吳愛麗金馬慶功；曾國城。（記者潘少棠攝）

曾國城的演出，被評審稱讚「拉開銀幕的寬度」，他聽到露出謎樣的表情，打趣回：「是腰圍的寬度？你講話很具攻擊性。」不忘爆料角逐男配的對手春風贏了1萬元，「他押我跟施名帥，那麼好押。」當聽到自己是男配角的第二名時，他坦言：「這種遺珠，感覺開心不起來，等於臨門一腳的感覺，緣慳一面。」也說不會太難過，心裡只有遺撼，倘若有下次，他希望能多留時間給劇組，畢竟拍攝單位有成本上的考量。

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導演林書宇爆料，曾國城這次只給劇組3天的檔期，楊貴媚則說：「厲害，拍3天就入圍男配角，你要不要不軋戲了，你就讓兩個節目出來，努力的演員是不軋戲的，像施名帥、莫子儀都不軋戲。」讓曾國城哭笑不得。

曾國城昔從劇場出身，長期主持節目，手握6節目，有「電視公務員」稱號，對於首度入圍金馬，他感慨說：「我不只會主持電視節目，也不只會接觸劇場，還能演出一個有強度的角色，反應似乎還不錯，希望未來能有機會嘗試別的可能。」他打算整理手邊主持的節目，讓自己有更多時間拍戲，「這樣做角色功課比較齊全，也可以把重要的戲表現得更好，沒有時間就對不起導演、對不起其他演員，很少有一部戲，可以像我們這樣，有這種篇福，能夠入圍就太震奮人心，震奮人心的是，原來我這場戲給的不錯，可惜的就是，如果再多幾場戲，效果就不一樣了，再多5天就好了。」

雖然沒能順利上台領獎，但是這次的入圍已讓曾國城充滿著信心，他分享事先寫好的得獎感言，「我要先謝謝自己，堅持表演這條路堅持了40年，要謝謝那些看著我在劇場10年、20年、30年的朋友，他們看我從大劇場走到大銀幕，應該會非常開心才對，謝謝導演林書宇、夏于喬，他們做了這樣的戲，要不是跟客家有關、還答應給我幾天的時間，導演好像為我量身打造的角色，有點壞又不是太壞的男人，他不是渣男，只是酒後會動手。」

曾國城的感言裡，不忘感謝家人的支持，以及恩師李國修，「謝謝國修老師讓我學會喜劇、擁抱生活。」他接著說：「最後的最後，有兩個最重要的重點，第一個綜合以上所說，要謝的人太多就謝天吧！我要改的地方太多就改天吧！我沒有一個能說走就走的旅行，但是我有一個說胖就胖的體型，我是一個會主持的演員。最後還會有個鄭重的宣誓，『金馬獎，我來了！』」坦言原本想讓大家知道，得獎感言可以說得很有感覺，無奈沒機會上台示範，說完後他作勢趴桌哭泣，讓人感受到想得獎的心情。

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