馬郁雯緊盯愛郎李正皓 急撇臉書按讚背後真相

馬郁雯替「男友」李正皓（左一）澄清遠赴日本是去演講，幸運碰上12強，當然要替台灣隊加油。

〔記者林南谷／台北報導〕三立新聞台《新台派上線》主持人李正皓目前人在日本東京，23日曬出同框民進黨新北市議員卓冠廷，2人身在東京巨蛋替12強台灣隊加油，李正皓「女友」、三立新聞台「揭弊女神」馬郁雯沒愛相隨，竟也沒有哀怨不爽更跳出來護男友。

今（24）日一早，馬郁雯受訪時嘆說：「我...我...要上班啊，我在台灣上班！」語帶些許不悅，隨後又補一句：「上班仔的悲傷。」當被問到是否想要愛相隨陪「男友」一起在東京巨蛋替台灣隊加油，馬郁雯急澄清：「我本來就排定要上班。」

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不過為何被抓包緊盯「男友」李正皓發文並按讚？馬郁雯趕緊解釋：「我按很多人讚ㄟ。」接著表示李正皓此行赴日並非專程看球賽，「他這趟行程2個月前早排好，要去日本關東信賴之友會演講，剛好很幸運遇到12強。」更說卓冠廷也去演講。

馬郁雯最後呵護李正皓：「2人都是去演講巧遇12強，當然要幫台灣隊加油，要挺台灣啊！」

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