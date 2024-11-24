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娛樂 最新消息

金馬61》曾國城差點拿金馬！最佳男配難產「評審廝殺5輪」

施名帥抱走最佳男配角。（攝影新聞組攝）施名帥抱走最佳男配角。（攝影新聞組攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕第61屆金馬獎頒獎典禮昨天（23日）落幕，金馬執委會執行長聞天祥透露，本屆討論最久的是最佳男配角，前前後後投了5輪才選出施名帥，而與他競爭最激烈的是曾國城。

聞天祥稱男配角的評選過程是「難分難解」，「一直很難有人過半，只好逐步用淘汰法的方式進行決鬥。」評審稱施名帥發動了電影的動能，展現了成熟演員的能耐，《角頭—大橋頭》雖然是相對陽剛的作品，「（施名帥）讓這個影片，因為他有了動人的起伏。」曾國城惜敗施名帥，但評審盛讚他拉開他銀幕的寬度，「把故事裡沒呈現出來的過去，把慾望、暴力表達出來

曾國城惜敗施名帥。（記者胡舜翔攝）曾國城惜敗施名帥。（記者胡舜翔攝）

至於今年最佳劇情片由兩部中國電影做最後廝殺，包括《一部未完成的電影》以及《漂亮朋友》，最後選擇婁燁的《一部未完成的電影》，至於最佳導演則是多了《鬼才之道》的徐漢強加入討論。

聞天祥另外指出，《最佳視覺效果》由《鬼才之道》以16票全票通過，稱非常少見。而最佳音效可能是聞天祥接任執委會執行長以來最難產的，最後還是頒給了紀錄片《由島至島》。

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