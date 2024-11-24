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吳慷仁回台灣了！現蹤金馬洩心聲 親揭「下一步計畫」

吳慷仁。（資料照）吳慷仁。（資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕第61屆金馬獎頒獎典禮昨（23日）晚在台北流行音樂中心圓滿落幕，去年分別擒下影帝、影后的吳慷仁及林品彤，也同台頒發最佳女主角獎。值得注意的是，吳慷仁此次參與金馬盛會，是他西進中國市場後，首度在台灣正式露面，除了剖白心跡之外，更透露自己下一步計畫。

吳慷仁日前證實進軍中國，同時簽約當地經紀公司壹心娛樂，此次返台就是為了參與本屆金馬盛會，他今（24日）深夜吐露心緒表示：「一直覺得，同類的人是會互相吸引的，我在工作上很容易會碰到，保持熱情和初心的人。剛剛在後台，看到的每一個工作伙伴，每次在工作的時候，感受到他們也是如此的用心努力要把我們本分的事情做好。」

吳慷仁時常認為，正當自己努力的同時，身邊無論是替他打光、遞來紙巾，甚至是給他一句批評，這些都可能會是促使自己做得更好的動力，「無論在上海、香港、台北甚至是吉隆坡的劇組裡，有機會靜下心來看的時候，會感覺到每一個部門的人，無論攝影、燈光，表演，他們做的事情，都是很迷人的…值得被尊重的。」

「這就是影視工作的魅力吧～」吳慷仁也鬆口自己的下一步計畫，「接下來就要進入下個工作，相信吸引力法則，會帶來美好的力量，下個作品見！」此外，楊貴媚在電視劇《有生之年》中與他飾演母子，更憑該劇奪下金鐘戲后，如今又擒下本屆金馬女配，讓吳慷仁開心地曬出兩人的「另類合照」並興奮表示：「我媽又得獎了！」

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