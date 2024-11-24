楊貴媚發威！老戲骨金鐘封后 又擒金馬女配「逼哭夏于喬」

〔記者邱奕欽／台北報導〕第61屆金馬獎頒獎典禮昨（23日）晚在台北流行音樂中心圓滿落幕，楊貴媚憑藉《小雁與吳愛麗》擒下人生第二座金馬獎，更是繼今年金鐘獎封后再奪金馬女配，她上台致詞時數度哽咽，並向夏宇喬致謝才造就了「吳愛麗」這個母親，肺腑之言令在場觀禮嘉賓深感動容。

楊貴媚（左）勇奪本屆金馬女配，致詞內容令夏宇喬當場落淚。（組合照，台視提供、翻攝自MyVideo）

65歲楊貴媚出道逾45年演活無數角色，老戲骨的她今年先以電視劇《有生之年》奪下金鐘獎戲劇節目女主角獎，如今再憑《小雁與吳愛麗》擒下本屆金馬獎最佳女配角獎，她上台致詞時一臉不可置信，「怎麼可能怎麼可能，真的不敢相信，今年的女配角，個個都是優秀的演員，但是對不起，獎就握在我手上了！」

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「我就不客氣了！」楊貴媚表示坐在台下的每位影后，其心路歷程都很長，且也有許多經歷，而共同的特點僅有一個，就是努力再努力，「謝謝導演，也謝謝夏于喬我的女兒，戲裡面妳給我很強大的表演，所以造就了我！」當時坐在席上的夏于喬，被楊貴媚的肺腑之言深深觸動，當場落淚、情緒潰堤。

此外，楊貴媚也向導演林書宇、以及在戲裡飾演她男友的曾國城致謝，「謝謝你們信任我，很開心跟你們合作，我覺得很幸福。謝謝我的家人，謝謝你們包容我，謝謝金馬獎團隊。」楊貴媚一舉擊敗共同角逐影后的《白衣蒼狗》陸弈靜、《女兒的女兒》劉奕兒、《BIG》曾沛慈、《鬼才之道》張榕容。

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