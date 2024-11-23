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娛樂 最新消息

金馬61》《女兒的女兒》黃熙首度擒馬 坦言合作2影后壓力山大

〔記者李紹綾／台北報導〕黃熙以《女兒的女兒》首度擒馬，獲金馬61最佳原著劇本，她上台領獎表示，「謝謝讓《女兒的女兒》變成電影的每一位，一個劇本沒被拍成電影就不會被人看到。」她想藉機謝謝媽媽，「她忍受了我很多年的叛逆。」

最佳原著劇本：《女兒的女兒》黃熙。（台視提供）最佳原著劇本：《女兒的女兒》黃熙。（台視提供）

黃熙坦言，心情十分激動，因為沒想過會得獎，腦袋一片空白，看了張艾嘉詮釋《女兒的女兒》的故事後，對媽媽有很多不同的感覺，然而宣布得獎後，她看到張艾嘉時，內心相當複雜，當下非常想大哭一場，但張艾嘉跟她說：「不要哭！」她才強忍情緒，「非常高興，謝謝金馬獎的評審給我這個肯定。」

黃熙透露，一開始在開發劇本時，沒有預設要由誰演出，後來很快就敲定由張艾嘉、林嘉欣演出，也因劇本面臨5、6年的擱置，「嘉欣、張姐陪著我一起在這5、6年把這文本一直修改，很謝謝她們。」她直言，和2位影后合作，壓力非常大，且影后一個簡單的提問，像是「這個故事，可不可以不要這麼痛，要去感受這個痛，用另外一種方式來寫。」光一題就讓他卡關3到6個月，「是非常好的挑戰！」

對於和影后合作，黃熙覺得人生大概就這一次，可以和2位影后膩在一起，「她們還會坐在家裡視訊，因為疫情的關係，我會深深放在心裡，這個難得的寫劇本經驗。」

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