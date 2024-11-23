晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

金馬61》劉冠廷扛金馬主持「吊鋼絲降落」！一句話讓影后謝盈萱、吳君如變臉

劉冠廷擔任本屆典禮主持人。（新聞攝影組攝）劉冠廷擔任本屆典禮主持人。（新聞攝影組攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕第61屆金馬獎頒獎典禮今（23）日晚間於台北流行音樂中心登場，本屆典禮主持人由曾奪下2屆金馬獎的劉冠廷擔任，他在去年的開場影片中一人飾演多角穿插在片段中令人印象深刻，這次接下主持重任，將會帶來什麼樣的精彩串場值得期待，不過光開場表演，他就先「得罪」了影后們。

劉冠廷開場就吊著鋼絲降落舞台，說著說著似乎有意跳起歌舞秀，不過他才剛邁開步伐隨即喊卡直呼算了，「我在演金馬開始前應該要有歌舞劇做開場，但想起來不太會唱歌跳舞的演員。」沒想到鏡頭隨即轉向台下的謝盈萱，他在2022年主持金馬獎時便是挑戰唱跳《謝謝儂》，謝盈萱幽默地擺出苦瓜臉，抓著麥克風作勢要開唱，起身又坐下相當有趣，劉冠廷也接梗表示：「謝謝學姊不唱歌！」

劉冠廷流利地介紹起入圍的演員們，當介紹到吳君如時，他表示「我小時候常看妳電影」，吳君如則隨即配合地變臉佯裝生氣，而吳君如過去也曾出演香港幫派電影古惑仔，劉冠廷則說：「要不是她去談戀愛了（指吳君如入圍的電影《我談的那場戀愛》），大橋頭就是吳君如的！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中