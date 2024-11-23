金馬61》劉冠廷扛金馬主持「吊鋼絲降落」！一句話讓影后謝盈萱、吳君如變臉

劉冠廷擔任本屆典禮主持人。（新聞攝影組攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕第61屆金馬獎頒獎典禮今（23）日晚間於台北流行音樂中心登場，本屆典禮主持人由曾奪下2屆金馬獎的劉冠廷擔任，他在去年的開場影片中一人飾演多角穿插在片段中令人印象深刻，這次接下主持重任，將會帶來什麼樣的精彩串場值得期待，不過光開場表演，他就先「得罪」了影后們。

劉冠廷開場就吊著鋼絲降落舞台，說著說著似乎有意跳起歌舞秀，不過他才剛邁開步伐隨即喊卡直呼算了，「我在演金馬開始前應該要有歌舞劇做開場，但想起來不太會唱歌跳舞的演員。」沒想到鏡頭隨即轉向台下的謝盈萱，他在2022年主持金馬獎時便是挑戰唱跳《謝謝儂》，謝盈萱幽默地擺出苦瓜臉，抓著麥克風作勢要開唱，起身又坐下相當有趣，劉冠廷也接梗表示：「謝謝學姊不唱歌！」

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劉冠廷流利地介紹起入圍的演員們，當介紹到吳君如時，他表示「我小時候常看妳電影」，吳君如則隨即配合地變臉佯裝生氣，而吳君如過去也曾出演香港幫派電影古惑仔，劉冠廷則說：「要不是她去談戀愛了（指吳君如入圍的電影《我談的那場戀愛》），大橋頭就是吳君如的！」

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