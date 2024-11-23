睽違九年！ 韓流之神BIGBANG合體 台上台下哭一片

韓國神團BIGBANG睽違九年合體。（翻攝自tvN）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國一年一度MAMA頒獎典禮，今（23）日是典禮最後一天，沒想到睽違九點的神團竟然上演大合體，BIGBANG重現舞台。2024 MAMA頒獎典禮上最大咖的藝人就是「GD」權志龍，他在台上唱完〈POWER〉後，太陽、大聲驚喜出現，久違重逢，讓很多人都激動落淚。

GD是本屆MAMA最大咖明星。（翻攝自tvN）

BIGBANG昨日釋出新歌〈Home Sweet Home〉，沒想到才一個晚上，BIGBANG今天就驚喜合體，GD、大聲、太陽從舞台不同角落出現，GD首先發聲，接著太陽戴上墨鏡出現，最後大聲宏亮嗓音傳出，宛若韓流之神降臨。

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大聲歌聲宏亮。（tvN）

MAMA原本是韓國樂團最重要的盛宴，BIGBANG其實也是許多偶像心目中的神，他們在舞台上表演時，台下許多明星也露出迷妹表情，掩不住尖叫。SEVENTEEN看到BIGBANG在台上演出，嗨到不斷扭動著身體，（G）I-DLE也笑得超甜蜜，果然成為現場最高潮。

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