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娛樂 電影

超萌史迪奇海報曝光！全新真人版《星際寶貝》明年大銀幕登場

〔記者許世穎／綜合報導〕迪士尼經典動畫《星際寶貝》改編真人版電影《星際寶貝：史迪奇》將於2025年暑期第一檔萌翻大銀幕，首張海報今（23）日發佈，首支前導預告則即將於下週隆重亮相！風靡全球超過20年史迪奇魅力不減，全新真人版更以栩栩如生的風貌登場，勢必再度萌翻所有影迷和粉絲。

《星際寶貝：史迪奇》曝光首張超萌海報。（迪士尼提供）《星際寶貝：史迪奇》曝光首張超萌海報。（迪士尼提供）

電影敘述因家庭破碎而深感孤單的夏威夷「人類小女孩」莉蘿，與逃離邪惡主人並降臨地球的藍色外星人、卻有酷似無尾熊超可愛外表的史迪奇一拍即合，除了鬧出一連串與地球格格不入的笑話，也在彼此身上找到前所未有的友情與依靠，爆笑又感人的故事十分引人入勝。

該片由以《迷你網紅實貝秀》入圍奧斯卡最佳動畫長片的動畫導演狄恩弗萊捨坎普執導，《阿拉丁》真人版台裔製作人林暐擔任製片，動畫原版導演暨史迪奇幕後配音克里斯桑德斯再度獻聲，萬中選一的土生土長夏威夷小女孩瑪雅基羅哈領銜主演莉蘿。

其他角色還包括《醉後大丈夫》查克葛里芬納奇配音史迪奇的發明家邪惡主人「強霸博士」，青春女星席妮伊莉莎白奧古東飾演莉蘿的姊姊蘭莉，《魔法黑森林》男星比利馬格努森配音銀河系聯邦艦隊特工的獨眼霹靂。《星際寶貝：史迪奇》將於2025年5月22日暑期第一檔萌翻大銀幕。

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