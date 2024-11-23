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ROSÉ火星人登MAMA沒唱現場！預錄《APT.》舞台網看傻：根本詐欺

ROSÉ與火星人布魯諾帶來的《APT.》，舞台以預錄方式呈現引起爭議。（翻攝自YT）ROSÉ與火星人布魯諾帶來的《APT.》，舞台以預錄方式呈現引起爭議。（翻攝自YT）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓年度頒獎典禮MAMA Awards於22日在美國、日本兩地揭開序幕，在日本場中，邀請到了BLACKPINK成員ROSÉ與火星人布魯諾（Bruno Mars）出席，讓許多粉絲期待他們帶來合作神曲《APT.》的表演，沒想到最後是以預錄方式呈現，引起熱議。

ROSÉ與火星人布魯諾合體現身MAMA頒獎典禮，兩人一同奪下「全球最受歡迎藝人獎」，在台上不僅大方擁抱、用臉頰親吻臉頰，還搞笑拿起獎盃乾杯，讓現場尖叫聲連連。隨著典禮接近尾聲，觀眾們都相當期待他們會帶來《APT.》的現場演出，怎料，原本宣告兩人表演的舞台，最後竟是以預錄方式呈現，台下萬人只能看著螢幕狂歡，令許多為了他們到現場的粉絲相當傻眼。

ROSÉ與火星人布魯諾出席MAMA頒獎典禮。（翻攝自YT）ROSÉ與火星人布魯諾出席MAMA頒獎典禮。（翻攝自YT）

事實上，主辦單位事前就以兩人當作活動宣傳，因此吸引不少粉絲為此特地飛去日本大阪，沒想到卻在大螢幕上播放「預錄舞台」，引起不少網友痛批「根本是詐欺」、「人都來了 mama主辦方一直都很有問題」、「這我也不懂兩個人，都在現場然後預錄？」、「如果專程去看他們的人應該很難過」、「這居然是壓軸舞台」。

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