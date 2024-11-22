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娛樂 最新消息

曾沛慈「爆婆媳衝突」遭要求下跪認錯 媽寶尪「1舉動」讓她心死離家

曾沛慈、楊祐寧在《太太太厲害》演夫妻。（鹿路電影提供）曾沛慈、楊祐寧在《太太太厲害》演夫妻。（鹿路電影提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕曾沛慈在八大影集《太太太厲害》因善意救人卻被誤解成全民公敵，被婆婆苗可麗要求在神明面前下跪認錯，媽寶丈夫楊祐寧沉默息事寧人，讓曾沛慈心灰意冷，最終選擇離家出走，楊祐寧在老婆離開後才後知後覺硬起來，對抗情勒老媽苗可麗。

楊祐寧在《太太太厲害》夾在太太與媽媽之間。（鹿路電影提供）楊祐寧在《太太太厲害》夾在太太與媽媽之間。（鹿路電影提供）

曾沛慈談到詮釋角色「美惠」的心情說：「演這個角色很特別的地方是，我演到後來，很多正式來的時候會有一些即興真的是我沒預料到的，感覺美惠真的有來上身，跟她融為一體的感覺，常常來不及主控美惠就表演了起來。」

楊祐寧（左）在《太太太厲害》上演「媽寶的逆襲」，右為飾演媽媽的苗可麗。（鹿路電影提供）楊祐寧（左）在《太太太厲害》上演「媽寶的逆襲」，右為飾演媽媽的苗可麗。（鹿路電影提供）

楊祐寧在《太太太厲害》硬起來對抗情勒老媽。（鹿路電影提供）楊祐寧在《太太太厲害》硬起來對抗情勒老媽。（鹿路電影提供）

楊祐寧劇中每天承受媽媽與太太的火爆對峙，他透露：「她（苗可麗飾演）是全亞洲最會情勒的媽媽了！其實聽她罵人很療癒，每場戲都在期待被她好好『問候』！」他也幫劇中的角色「立帆」喊話：「小奇小軍快點長大，爸爸快hold不住了！ 還有，今晚都去跟阿嬤睡。」戲裡戲外都一樣幽默風趣。曾沛慈回憶起美惠情緒爆發的戲份，她說：「當時真的全身心投入，想著如果是我，該有多無助，這讓我更能詮釋角色的情感。」

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