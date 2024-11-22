金馬61》曾沛慈對戰袍超滿意 邀老公觀禮遭拒：其實我也不想他來

曾沛慈。（記者胡舜翔攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕曾沛慈以電影《BIG》首度入圍金馬61最佳女配角，她今（22日）出席入圍午宴，對於先前曾向媒體放話戰袍「可以露的都會露」，受訪時聽到立即改口說：「沒有，是筆誤吧！」但確定的是，她高度滿意自己的戰袍，「對我來說已經是滿分，明天大家要一起漂亮。典禮結束我只想去吃鹹酥雞，明天一結束，我立刻就要吃所有美食。」

曾沛慈坦言，入圍金馬讓她又驚又喜，覺得是演戲生涯很大的里程碑，她近期為了金馬典禮「盡量戒澱粉」，因為先前有感年紀漸長，演藝事業還是得靠實力，便慢慢放飛自我，「我對身材的寬容度要愈來愈大，很久沒有做飲食控制了，從疫情開始，不好的習慣越來越多，這次下定決心，要把健康、飲食控制找回來。一般的女藝人都在做，我只是太晚做，沒有刻意要強調，但是典禮結束，我真的沒有要客氣，還是要去吃很多垃圾食物。」

請繼續往下閱讀...

曾沛慈。（記者胡舜翔攝）

曾沛慈談到，先前有詢問老公要不要到現場觀禮，但卻被拒絕，她說：「其實我也不想帶他來，畢竟身邊這幾位都這麼漂亮，典禮當天，我相信大家都會很專注在參與、享受過程。」倘若家人們到現場，她還得時時刻刻關心，「怕他們亂跑、迷路，我還要去找人。」老公看過戰袍？她說：「有給他看照片，我沒有要問他意見，我通常都覺得自己OK就好，他就是WOW。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法