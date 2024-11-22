晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

金馬61》關繼威重返台灣「等金馬40年」 台裔製片曝媽反應：比我拿奧斯卡還興奮

關家永（左起）、關繼威、王慶。（記者胡舜翔攝）關家永（左起）、關繼威、王慶。（記者胡舜翔攝）

記者廖俐惠／台北報導〕奧斯卡男配得主關繼威與電影《媽的多重宇宙》的導演關家永、製片王慶受到第61屆金馬獎的邀請來台，3人都表示非常開心，關繼威第一次參加金馬已經是1985年，讓他直呼「我等了將近40年，才終於等到金馬獎邀請」，每次來台灣都有種親切感，十分興奮。

王慶。（記者胡舜翔攝）王慶。（記者胡舜翔攝）

3人都與台灣相當有淵源，關繼威曾經在台灣拍過各式影視作品，其中還包含古裝八點檔，關家永的父母都是台灣人，一直都很期待能夠參加金馬獎，這次還特別帶著5歲兒子一起來，希望兒子能有新發現、新認識。王慶已故的父親是台灣人，他透露下禮拜要滿40歲，恰好回到父親出生長大的地方，十分有意義。

關家永。（記者胡舜翔攝）關家永。（記者胡舜翔攝）

關繼威、關家永及王慶合作的電影《媽的多重宇宙》在奧斯卡上大放異彩，他們曾稱這部電影是「獻給台灣父母的情歌」，裡面有許多台灣元素，關繼威透露，3人當時在拍攝時就討論過，想把《媽的》帶來台灣，如今終於等到金馬邀請。王慶笑說，聽聞這次能夠來金馬，美國媽媽興奮用中文直呼「哇！恭喜！恭喜！」比拿奧斯卡更開心。

關繼威。（記者胡舜翔攝）關繼威。（記者胡舜翔攝）

關繼威因演出1984年的《魔宮傳奇》走紅，他回憶起第一次參加金馬是在1985年，「我那時候非常年輕，我媽媽陪我一起去，第一次參加大型頒獎典禮，我記得那時候來台灣電影很開心。」他想起當時遇到超級巨星周潤發，興奮不已，「我到現在還記得，我記得他很好、有燦爛的笑容，我記得他跟我說，他看過《魔宮傳奇》。」關家永則虧他：「你第一次來金馬時，我還沒出生呢！」

當年還只是小童星的關繼威，如今來到金馬身分大不同，還將在大師講堂與學員們會面，關繼威直呼意外，「我覺得自己還沒到達那個資格跟機會，想跟大家介紹我對電影的喜愛，作為學生還能向現場觀眾學習，雙方互動交流很多。」

在訪問最後，關繼威突然轉頭，表示看到後面的英文翻譯，讓他想到每個團隊都有個幕後英雄，關繼威大力稱讚翻譯，請大家給予他掌聲，讓翻譯十分害羞。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中