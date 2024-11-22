金馬61》關繼威重返台灣「等金馬40年」 台裔製片曝媽反應：比我拿奧斯卡還興奮

關家永（左起）、關繼威、王慶。（記者胡舜翔攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕奧斯卡男配得主關繼威與電影《媽的多重宇宙》的導演關家永、製片王慶受到第61屆金馬獎的邀請來台，3人都表示非常開心，關繼威第一次參加金馬已經是1985年，讓他直呼「我等了將近40年，才終於等到金馬獎邀請」，每次來台灣都有種親切感，十分興奮。

王慶。（記者胡舜翔攝）

3人都與台灣相當有淵源，關繼威曾經在台灣拍過各式影視作品，其中還包含古裝八點檔，關家永的父母都是台灣人，一直都很期待能夠參加金馬獎，這次還特別帶著5歲兒子一起來，希望兒子能有新發現、新認識。王慶已故的父親是台灣人，他透露下禮拜要滿40歲，恰好回到父親出生長大的地方，十分有意義。

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關家永。（記者胡舜翔攝）

關繼威、關家永及王慶合作的電影《媽的多重宇宙》在奧斯卡上大放異彩，他們曾稱這部電影是「獻給台灣父母的情歌」，裡面有許多台灣元素，關繼威透露，3人當時在拍攝時就討論過，想把《媽的》帶來台灣，如今終於等到金馬邀請。王慶笑說，聽聞這次能夠來金馬，美國媽媽興奮用中文直呼「哇！恭喜！恭喜！」比拿奧斯卡更開心。

關繼威。（記者胡舜翔攝）

關繼威因演出1984年的《魔宮傳奇》走紅，他回憶起第一次參加金馬是在1985年，「我那時候非常年輕，我媽媽陪我一起去，第一次參加大型頒獎典禮，我記得那時候來台灣電影很開心。」他想起當時遇到超級巨星周潤發，興奮不已，「我到現在還記得，我記得他很好、有燦爛的笑容，我記得他跟我說，他看過《魔宮傳奇》。」關家永則虧他：「你第一次來金馬時，我還沒出生呢！」

當年還只是小童星的關繼威，如今來到金馬身分大不同，還將在大師講堂與學員們會面，關繼威直呼意外，「我覺得自己還沒到達那個資格跟機會，想跟大家介紹我對電影的喜愛，作為學生還能向現場觀眾學習，雙方互動交流很多。」

在訪問最後，關繼威突然轉頭，表示看到後面的英文翻譯，讓他想到每個團隊都有個幕後英雄，關繼威大力稱讚翻譯，請大家給予他掌聲，讓翻譯十分害羞。

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