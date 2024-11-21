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娛樂 電影

中國演員大膽演男男情慾戲！徐剛成金馬遺珠問：搞錯了吧？

薛寶鶴（左起）、徐剛、張迅及王梓行為宣傳《漂亮朋友》來台，受訪時妙語如珠。（記者胡舜翔攝）薛寶鶴（左起）、徐剛、張迅及王梓行為宣傳《漂亮朋友》來台，受訪時妙語如珠。（記者胡舜翔攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕電影《漂亮朋友》入圍金馬8項大獎，來勢洶洶，中國導演耿軍率領演員徐剛、薛寶鶴、王梓行及張迅等人出席星光首映，耿軍今天（21日）受訪透露在得知入圍後十分興奮，與張志勇、徐剛及薛寶鶴一起開了視訊喝酒慶祝，還收到朋友送來的蛋糕，上面寫著「漂亮朋友」，慶祝了一整晚。

《漂亮朋友》入圍金馬8項大獎，劇組大陣仗來台。（記者胡舜翔攝）《漂亮朋友》入圍金馬8項大獎，劇組大陣仗來台。（記者胡舜翔攝）

《漂亮朋友》講述中年大叔的同志情，男主角張志勇入圍影帝，遺憾並未出席受訪，另外兩位演員徐剛、薛寶鶴分別被評為男主角、男配角的遺珠之憾，徐剛假裝開罵：「他們是不是搞錯了啊！」展現幽默性格，並坦言真的有點小忌妒，但還是衷心祝福張志勇，薛寶鶴則是喊話金馬獎：「加一個名額！」

徐剛成影帝遺珠之憾，祝福張志勇。（記者胡舜翔攝）徐剛成影帝遺珠之憾，祝福張志勇。（記者胡舜翔攝）

耿軍形容這是一部純愛電影，認為看完電影之後，觀眾會渴望愛情。但徐剛在片中與張志勇、薛寶鶴等人都有相當精彩的情慾戲，徐剛與張志勇是多年老友，卻要脫光「坦誠相見」，他開玩笑地說「拍了之後我們感情破裂了」，隨後改口在拍攝床戲前有一點害羞，但畢竟都是專業的演員，「那不是我，而是我塑造的角色。」

薛寶鶴受訪時喊話「來溫暖的懷抱」。（記者胡舜翔攝）薛寶鶴受訪時喊話「來溫暖的懷抱」。（記者胡舜翔攝）

徐剛分享，劇本上面寫得很清楚，大家適應一下，「就像在冬天的東北游泳一樣，外面零下2、30度，水裡面大概1度，適應就不冷了。」至於與120公斤的薛寶鶴有肉體接觸，徐剛說真的腳麻了，「我們實力懸殊，被輕鬆拿下」，不過薛寶鶴說徐剛是「拿槍」的，可千萬惹不起。

王梓行與耿軍首次合作，就是在電影《漂亮朋友》。（記者胡舜翔攝）王梓行與耿軍首次合作，就是在電影《漂亮朋友》。（記者胡舜翔攝）

演員王梓行雖然是第一次與耿軍合作，不過完全沒有壓力，因為兩人已經認識很多年，經常聚在一起吃飯聊天、討論電影，他還主動向耿軍提出「我能否演一個陰柔，比較刻板印象的角色」，耿軍也點頭答應，雙方很有默契。過去耿軍常常客串自己的電影，這次卻缺席，他笑說：「演員賽道已經很窄了！」

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