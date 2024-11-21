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娛樂 電視

宋偉恩「錄音室崩潰大哭」為戲暴瘦10公斤 黃薇渟目睹驚險場面情緒失常

宋偉恩（右）與黃薇渟出席大愛劇《血‧拾人生》首波卡司發布。（記者陳奕全攝）宋偉恩（右）與黃薇渟出席大愛劇《血‧拾人生》首波卡司發布。（記者陳奕全攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕宋偉恩跟黃薇渟今（21日）出席大愛劇《血‧拾人生》首波卡司發布，現場捐血建檔挽袖助人，宋偉恩演出血癌患者，因角色沈重拍戲時陷低潮，儘管起心動念想建檔卻遲遲未果，今天成功圓夢後直呼：「算是完成了我覺得在三十歲之前，必須做的一件人生大事。」

宋偉恩（右）與黃薇渟出席大愛劇《血‧拾人生》首波卡司發布。（記者陳奕全攝）宋偉恩（右）與黃薇渟出席大愛劇《血‧拾人生》首波卡司發布。（記者陳奕全攝）

原本84公斤的宋偉恩為戲瘦了至少十公斤，期間吃媽媽準備的水煮餐，在花蓮時拍戲就在飯店騎飛輪，準備高蛋白代餐，他親自走過為戲而瘦的路，再看到《小丑2》瓦昆一幕骨瘦如柴的背影後，更心有戚戚焉，「因為真的好難哦！」他也表示拍戲時身旁的人都不敢叨擾他，「他們都給我一種不打擾的陪伴，默默在旁邊待著幾十分鐘都不講話」他坦言殺青半年後再進錄音室，原以為已經抽離角色，沒想到隨劇情回顧，又獨自哭得一蹋糊塗。

宋偉恩也說導演黃常祚在想劇本怎麼拍的時侯，就會對著天空跟角色朱頤講話。宋偉恩覺得可能是他自己的共情跟想像作祟，「很常覺得他（朱頤本人）都會一直在旁邊陪著我們完成這件事情」，本身有點敏感體質的他，也時常感受到朱頤似乎默默保護自己，不過殺青後，他也開始慢慢遠離祂：「他陪著我們完成這件事，希望幫他完成這件事，任務完成了，自己也不想要掉進去太深。」

宋偉恩現場捐血建檔挽袖助人。（記者陳奕全攝）宋偉恩現場捐血建檔挽袖助人。（記者陳奕全攝）

黃薇渟聊起拍戲心得多次吸氣調整情緒，透露接拍該劇前狀態很失常，「就像是一個沒有知覺的人」有次看到拖著行李的中年人，過馬路時意外跌倒，當下她卻超乎尋常地沒有任何作為，直到一旁騎士協助才回過神，後來帶著對方回飯店，留下紙條給櫃檯，叮嚀半小時後要打電話關心對方。

黃薇渟現場捐血建檔挽袖助人。（記者陳奕全攝）黃薇渟現場捐血建檔挽袖助人。（記者陳奕全攝）

黃薇渟說拍戲就像療癒過程，讓她的心也再次被溫暖，為了拍好化療的戲，黃薇渟特別去問了很多有化療的朋友揣摩，她說今天捐血建檔前的解說過程中，文件要填寫四個聯絡人，「我是獨生女，除了父母之外，填完兩個朋友的一瞬間很想哭，原來這些朋友對我那麼重要。」她也盼自己一己之力，有辦法成為別人生命中的一顆星星。

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