聲帶長出血性瘜肉！蔣卓嘉緊急動手術 無法說話現況曝光

GJ蔣卓嘉（索尼提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕GJ蔣卓嘉推出全新音樂計畫「早Ｃ晚Ａ三部曲」，他在8月時發現唱歌和講話時出現沙啞情況和異物感，伴隨著疼痛，因此馬上就醫，發現是聲帶長出血性瘜肉，於日前進行手術治療，目前復原情況良好，預計下週一就要重返DJ工作，跟大家在空中相會。

「早Ｃ晚Ａ三部曲」以早晨的咖啡（Coffee）與晚間的酒精（Alcohol）為靈感寫出三首單曲，最後一波〈When the Night Falls〉是一首抒情的RnB歌曲，蔣卓嘉刻意用簡單的編曲，讓西班牙吉他的溫暖和弦作為主軸，搭配溫柔歌聲，營造出浪漫又有情調的氛圍。

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GJ蔣卓嘉（索尼提供）

而他在10月進行了聲帶手術，目前都在休養中，不過傷口恢復良好，將在下週一正式恢復Hit FM的DJ工作，可以用聲音在空中陪伴大家。由於這段期間必須噤聲，幸好大部分時候都可以靠訊息來溝通，如果要與人對話時，他就是靠手來比劃，不然就是用Google翻譯來發聲，讓他順利度過不能講話的時期，沒有太大的溝通問題。

GJ蔣卓嘉（索尼提供）

身為歌手，他也開始嘗試一些發聲練習，他說：「不過現在還是會明顯感覺到聲帶有點緊和乾澀，也跟醫生反應過，醫生說還需要一點時間才可以恢復正常。」所以目前他先漸漸開始恢復DJ工作，唱歌相關的工作請大家再耐心等待一下。

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